Condividi su

Bundesliga, Bayern Monaco-Lipsia: probabili formazioni, pronostico e quote

Bayern Monaco-Lipsia è il posticipo conclusivo della 21esima giornata di Bundesliga. Calcio d’inizio previsto domenica 9 febbraio alle ore 18:00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Il Bayern Monaco ora finalmente occupa la prima posizione in classifica con 42 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Magonza per 1-3. I bavaresi nelle ultime cinque partite hanno totalizzato altrettante vittorie.

Il Lipsia è sceso in seconda posizione a 41 punti e nell’ultima partita giocata ha pareggiato in casa contro il Borussia Mönchengladbach per 2-2. I tori hanno raccolto due vittorie, due pareggi e una sconfitta in quest’ultimo periodo.

La classifica aggiornata alla giornata 21

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime dieci partite fra le due squadre, il Bayern ha fatto registrare 6 vittorie, 1 sconfitta e 3 pareggi.

Il Bayern Monaco arriva all’appuntamento con la miglior difesa (23 reti subite), il miglior attacco (58 gol all’attivo) e la miglior differenza reti (+35), mentre il Lipsia ha la quarta miglior difesa (25 reti al passivo), il terzo miglior attacco (53 gol segnati) e la seconda miglior differenza reti (+28).

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-3-3): Manuel Neuer, J. Boateng, David Alaba, B. Pavard, A. Davies, J. Kimmich, L. Goretzka, T. Alcantara, P. Coutinho, T. Muller, R. Lewandowski Allenatore: Hans-Dieter Flick

LIPSIA (4-3-3): P. Gulacsi, M. Halstenberg, L. Klostermann, D. Upamecano, N. Mukiele, Tyler Adams, C. Nkunku, K. Laimer, M. Sabitzer, E. Forsberg, Timo Werner Allenatore: Julian Nagelsmann

Il direttore di gara sarà il signor Marco Fritz, che sarà assistito dai guardalinee Dominik Schaal e Marcel Pelgrim. Gli addetti al VAR saranno Bibiana Steinhaus e l’assistente Jan Seidel.

Le quote e il pronostico di Bayern Monaco-Lipsia

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.41, quella degli ospiti a 6.55 e il pareggio a 5.43.

Nonostante l’equilibrio in classifica, il Bayern dovrebbe riuscire a portare a casa la vittoria. L’1+Over 1.5 a 1.47 è una giocata interessante.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]