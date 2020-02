Condividi su

Grasse risate, lacrime magre!: trama, orari e cast della commedia al faCTOry32

“Grasse risate, lacrime magre!” è il nome dello spettacolo che andrà in scena venerdì 14 e sabato 15 febbraio 2020 alle ore 21:00 e domenica 16 febbraio 2020 alle ore 16:00 presso faCTOry32 a Milano.

Lo spettacolo “Grasse risate, lacrime magre!” è di e con: Paolo Faroni e Fabio Paroni. Il disegno luci è firmato da Massimo Canepa. La regia è di Paolo Faroni e Fabio Paroni. Mentre la produzione è BLUSCLINT

FACTORY 32 è a Milano in via G. Watt 32. Per info, biglietti e prenotazioni è è possibile contattare il seguente indirizzo mail [email protected] Il costo del biglietto? Intero: 12€ + 3€ di tessera associativa stagionale Ridotto studenti scuole convenzionate: 7€+ 3€ tessera associativa stagionale Under 18: 7€ Over 65: 10€ + 3€ tessera associativa stagionale

Grasse risate, lacrime magre!: la trama

La commedia sbeffeggia i luoghi comuni del mondo del teatro e i suoi stereotipi, sviscerando con cattiveria il mestiere dell’attore in quattro quadri, più prologo ed epilogo. Un susseguirsi di scene divertenti, a tratti esilaranti, dove i due attori/registi/autori si scambiano vicendevolmente il ruolo di buono/cattivo, pratico/idealista, affermato/fallito con grande versatilità e capacità mimetica. Verrà rappresentata sul palco, ad esempio, la storia di un attore felice di recitare nella TV commerciale che lotta contro il compagno che, invece, vorrebbe fare teatro serio; quella di un giovane regista che cerca di piazzare le sue idee su un mercato che prevede solo commedie brillanti e classici con bellezze televisive; la storia di due vecchi amici del liceo, uno fa il dentista e l’altro l’artista di strada, in una visione ribaltata della realtà alla Monty Phyton; il dramma di dover scegliere tra famiglia e vita comoda e un’esistenza senza punti fermi e solitaria.

Grasse risate, lacrime magre!: le biografie

La compagnia

La compagnia Blusclint nasce dall’incontro, nel 2008, tra Paolo Faroni e Massimo Canepa. Nel 2010 la compagnia vince il concorso RIgenerazione 2010 con il monologo Woof! Un melòpunk. L’anno successivo, grazie alla partecipazione al Fringe Festival di Edimburgo, la compagnia viene valutata con quattro stelle su cinque dalla prestigiosa London Theatre guide. Riesce, inoltre, ad ottenere il sostegno dalla Regione Piemonte per gli spettacoli Riccardo3 e Hamlets. Con Grasse risate, lacrime magre! è in scena per due anni di fila al Teatro Elfo Puccini di Milano. Con il nuovo spettacolo, il monologo Un’Ora di Niente vince il concorso StandUp Valenza alla sua prima edizione e il bando dei Visionari per il Teatro Litta di Milano.

Fabio Paroni

classe 1978, dopo il diploma all’ITSOS, si forma come attore al Teatro Libero e come disegnatore alla Scuola del Fumetto. Ha lavorato in teatro con Corrado D’Elia, Fulvio Vanacore, Monica Bonomi, Paolo Faroni, Liv Ferracchiati e, in video, con Il Terzo Segreto di Satira. Insegna in molte scuole milanesi, dall’infanzia alla secondaria. Collabora anche con le scuole di teatro Macro Maudit (Milano) e Binario 7 (Monza). È docente di teatro presso la sede milanese di Artademia, la prima non-scuola.

Paolo Faroni

Nato nel 1975 si forma alla Scuola D’arte Drammatica Paolo Grassi, lavora con Serena Sinigaglia, Sergio Fantoni e con Paolo Rossi dal 2007 al 2012. Nel 2009 fonda con Massimo Canepa la compagnia Blusclint. Con Grasse risate, lacrime magre! è in scena per due anni di fila al Teatro Elfo Puccini di Milano. Vince nel 2019 il contest Stand Up Valenza alla sua prima edizione dove riceve anche una menzione per il testo.

