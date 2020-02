Condividi su

Poste Italiane: offerta supersmart 90 e 180, interessi e calcolo

Poste italiane dà la possibilità ai propri clienti titolari di un libretto Smart di sottoscrivere le offerte Supersmart con accantonamenti della durata di 90 giorni o 180 giorni. Gli interessi previsti sono più alti di quelli base. Ecco di cosa si tratta.

Poste Italiane: le offerte Supersmart

Soltanto i clienti di Poste italiane titolari di un Libretto Smart hanno la possibilità di accedere alle offerte Supersmart: queste sono pensate per incentivare il deposito dei risparmi sullo strumento che, di base, non offre interessi particolarmente alti (attualmente il tasso sulle giacenze è molto vicino allo zero). Dunque, in sostanza, Poste offre ai propri clienti che hanno sottoscritto un libretto la possibilità di vincolare delle somme per un determinato periodo e ottenere dei rendimenti più alti del solito.

Supersmart 90 e 180

Detto ciò, entrando nel dettaglio dei nuovi piani di risparmio messi in campo da Poste italiane, sottoscrivendo l’offerta Supersmart con vincolo a 90 giorni, a fronte di un accantonamento minimo di mille euro, ci si vedrà applicato a scadenza un tasso di interesse annuo pari allo 0,30%. Invece, sottoscrivendo l’offerta Supersmart con vincolo a 180 giorni, sempre a fronte di un accantonamento minimo di mille euro, il tasso di interesse annuo che ci si vedrà applicato sarà pari allo 0,40%.

È possibile accantonare solo una parte delle somme presenti sul proprio libretto Smart e recedere dall’offerta in qualsiasi momento (ma in tal caso, ovviamente, non verranno accreditati i rendimenti previsti a scadenza).

Come sottoscrivere le offerte?

Sarà possibile sottoscrivere le offerte Supersmart a 90 o a 180 giorni recandosi presso un qualsiasi ufficio postale. D’altra parte, chi ha attivato le funzionalità del servizio “Risparmio postale online RPOL” potrà svolgere la procedura online sul sito di Poste italiane oppure tramite l’app Bancoposta. Sempre sul portale di poste è possibile effettuare le simulazioni sui rendimenti a seconda della cifra che si vuole accantonare e della durata del vincolo.

