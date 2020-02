Condividi su

Asus Zenfone 7: prezzo, caratteristiche e anticipazioni. Quando esce

A otto mesi di distanza dal lancio del modello 6, nuove indiscrezioni affiorano in vista dell’arrivo dello Zenfone 7. In questo lasso di tempo non c’è stato solo lo sviluppo del successore ma anche il rilascio dell’edizione limitata 30 Edition. La serie di rumors che stanno arrivando in queste ore proviene da una immagine lanciata dal forum ufficiale dell’azienda, ZenTalk. Il thread che ha scatenato la caccia a ulteriori leak si intitola “Nuovo Zenfone in arrivo?”, con chiaro riferimento all’immagine postata. Capiamo ora cosa c’è di concreto su questo nuovo possibile device.

Asus Zenfone 7: un prodotto differente rispetto ai predecessori

Sul dispositivo non ci sono moltissime informazioni. Tutto quello che c’è si può ricavare da un’immagine che non dice molto. Ciò che si può dedurre è che si tratterà di un prodotto con componenti mai viste prima tra i predecessori. Cosa avrà di diverso? Una doppia fotocamera frontale anteriore, alloggiata in un foro sul display. Già questo è un cambiamento importante dato che il precedente modello aveva puntato su un design Full screen e con una fotocamera dotata di modulo rotante. Ci sarà anche un sensore di riconoscimento delle impronte digitali posteriore e non integrato sotto lo schermo, scelta già vista nel modello 6. Sul retro infine si avranno tre sensori per la fotocamera principale, posizionati in un modulo di forma rettangolare.

Asus Zenfone 7: ipotesi di prezzo e data di arrivo

Al momento non si conoscono altri dettagli sulle specifiche tecniche. Ciò che si può ipotizzare è la data d’arrivo. Probabilmente Zenfone 7 vedrà la luce in un periodo compreso tra metà di maggio e gli inizi di settembre. Per quanto riguarda il prezzo, probabilmente questo dispositivo si inserirà nel segmento medio del mercato, il suo prezzo potrebbe toccare i 600 euro. Asus da sempre usa materiali qualitativamente buoni sebbene non abbia una fetta di mercato particolarmente consistente.

