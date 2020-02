Condividi su

Samsung Note 10 Lite: prezzo, caratteristiche e dove acquistare

Il Note 10 Lite è arrivato finalmente sul mercato. Sul noto sito di e-commerce è già disponibile con consegna immediata al prezzo di 629 euro ma quali sono le sue caratteristiche tecniche e soprattutto, è una valida alternativa ai top di gamma dell’azienda sudcoreana e degli altri competitors? Andiamo a vedere tutti i dettagli su questo dispositivo mobile.

Samsung Note 10 Lite: disponibile anche in diverse colorazioni

Al momento la disponibilità è solo quella relativa al modello Aura Black ma da qui a tre mesi arriveranno anche le colorazioni Aura Glow e Aura Red. Come per S10 Lite anche Note 10 Lite è arrivato in ritardo, assieme al suo fratello minore. L’arrivo era stato annunciato per la metà di gennaio ma dei due terminali non si era vista traccia, fino agli inizi di febbraio. Sul prezzo, come già ribadito, non ci sono state sorprese. D’altronde il modello Lite punta a soddisfare un pubblico che vira su modelli del segmento medio di altri produttori pur volendo un prodotto dalle caratteristiche più eccellenti. Tra S10 Lite e Note 10 Lite ci sono enormi differenze, la base risulta sostanzialmente comune ma il SoC è differente, anche la fotocamera cambia, assieme alla dotazione di memoria e la tipologia di ricarica rapida.

Samsung Note 10 Lite: l’obiettivo dell’azienda sudcoreana

Il vero obiettivo dell’azienda è quello di alzare le vendite o quantomeno mantenerle stabili nel periodo di rinnovamento del catalogo dei dispositivi mobili di fascia alta. La linea S20, come ribadito in altri articoli affini, inizierà dal mese di febbraio, tante le novità e le tipologie di smartphone in arrivo, dall’S11 Plus fino a giungere allo Z Flip, meglio conosciuto come Fold 2.

