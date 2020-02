Condividi su

Sondaggi elettorali Tecnè: M5S sempre più giù, bene Pd e Fdi

Prosegue, incessante, il calo del Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto. Secondo gli ultimi sondaggi elettorali Tecnè elaborati il 7 febbraio per l’Agenzia Dire, i pentastellati hanno perso mezzo punto percentuale rispetto alla rilevazione di una settimana fa: ora raccolgono il 13,8% dei consensi. Non basta il richiamo della piazza fatto da Di Maio e Taverna per ricompattare la base e recuperare i delusi. Per un Movimento in crisi, c’è un Pd rinato dopo le elezioni regionali in Emilia Romagna. Il Partito Democratico incrementa dello 0,2 il proprio bottino di voti attestandosi al 20,4%. Mancano ancora quasi due punti al risultato ottenuto alle Europee, ma la meta è a portata di mano. Rimanendo nel campo della maggioranza di governo, c’è un altro partito che torna a vedere la luce. Si tratta di Italia viva che cresce dello 0,2 al 3,9%. Che la battaglia renziana sulla riforma della prescrizione stia cominciando a dare i primi frutti?

Per quanto riguarda il centrodestra, i sondaggi elettorali Tecnè tratteggiano una situazione in chiaro scuro. La Lega vive un momento di stasi. Il Carroccio non cresce più ma continua a rimanere la prima forza politica del Paese con il 31% dei consensi. Chi sta vivendo un momento magico è Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni raccoglie apprezzamenti all’estero e continua il suo percorso di crescita: dall’11,7% della precedente rilevazione passa al 11,9% sfiorando quota 12%. Nessuna variazione per Forza Italia che rimane stabile al 7,5%.

Poco movimento anche tra i piccoli partiti: i sondaggi elettorali Tecnè rilevano la Sinistra al 2,5%, Azione al 2,4%, i Verdi e +Europa entrambi all’1,8%. Cresce la quota di astenuti e incerti al 41,6% (+0,6).

Capitolo fiducia. Nonostante le frizioni interne, il governo vede crescere il gradimento nei suoi confronti (25,9%). Si abbassa, lievemente, la percentuale di chi non ha fiducia in questo esecutivo (68.8%).

Fonte: Tecnè

Sondaggi elettorali Tecnè: nota metodologica

Campione di 1.000 casi, rappresentativo della popolazione maggiorenne italiana, articolato per sesso, età, area geografica

Estensione territoriale: intero territorio nazionale

Interviste effettuate il 6-7 febbraio 2020 con metodo Cati, Cami, Cawi

Totale contatti: 5.019 (100%) – rispondenti: 1.000 (19,9%) – rifiuti/sostituzioni: 4.019 (80,1%)

Margine di errore +/-3,1%

Soggetto che ha realizzato il sondaggio: Tecnè srl

Committente: Agenzia DIRE

