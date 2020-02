Condividi su

L’amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome: trama, cast e anticipazioni

Finalmente tra poche ore prenderà il via L’amica geniale 2- Storia del nuovo cognome. L’attesa prima puntata della serie televisiva andrà in onda stasera 10 febbraio 2020 alle 21:20 sulla rete ammiraglia con due emozionanti episodi che sembrano avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

Alla regia del racconto, prodotto da The Apartment and Wildside, parte di Fremantle e da Fandango in collaborazione con Rai Fiction, HBO Entertainment, Mowe e Umedia, è tornato Saverio Costanzo che ha già dimostrato grande maestria nel dirigere la trasposizione per il piccolo schermo del primo romanzo della quadrilogia di Elena Ferrante, scrittrice dall’identità nascosta. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi L’amica geniale 2!

L’amica geniale 2 – Storia del nuovo cognome: trama e anticipazioni

Il primo episodio de L’amica geniale 2, intitolato Il nuovo cognome, prende le mosse dal punto in cui si è concluso il precedente capitolo. Mentre Lila è in luna di miele ad Amalfi, Elena è in crisi e incerta sul proprio futuro. Nutre infatti forti dubbi sul suo percorso di studi e sul rapporto con Antonio.

Nel frattempo torna in città la novella sposa con il corpo ricoperto di ecchimosi e il desiderio di vendicarsi del marito. Intanto Greco frequenta il liceo classico e rivede Nino Sarratore, suo amore d’infanzia. Il ragazzo è infervorato dalla passione politica e questo lo rende ancora più affascinante agli occhi di Elena che però pur passando molto tempo con la sua storica compagna di avventure decide di non parlarne con lei.

Trama e anticipazioni di stasera 10 febbraio 2020

L’esordio de L’amica geniale 2 si concluderà con Il corpo. Antonio viene a sapere che Elena si è rivolta ai Solara per fagli saltare il servizio militare. La notizia sconvolge e mortifica a tal punto il ragazzo da fargli decidere di mettere fine alla relazione con la fidanzata.

Nel frattempo Lila è in continuo contrasto con Stefano che si dimostra prevaricatore e spesso violento nei sui confronti. In particolare poi quando una foto della moglie con l’abito da sposa viene esposta in un atelier di moda l’uomo va su tutte le furie. Intanto Greco, nonostante non abbia brillato come studentessa, viene promossa e la sua professoressa le consegna dei libri da leggere durante l’estate.

L’amica geniale 2: il cast completo

In L’amica geniale 2 Margherita Mazzucco interpreta Elena Greco mentre Gaia Girace è Raffaella Cerullo. Annarita Vitolo veste i panni di Immacolata Greco, Luca Gallone quelli di Vittorio Greco e Antonio Buonanno è Fernando Cerullo. Valentina Acca recita la parte di Nunzia Cerullo, Gennaro De Stefano quella di Rino Cerullo e Giovanni Amura è Stefano Carracci. Inoltre Federica Sollazzo ricopre il ruolo di Pinuccia Carracci, Fabrizio Cottone quello di Alfonso Carracci ed Eduardo Scarpetta è Pasquale Peluso.

Hanno partecipato alla serie televisiva anche Francesca Pezzella nelle vesti di Carmela Peluso, Ulrike Migliaresi in quelle di Ada Cappuccio e Christian Giroso che è Antonio cappuccio. Francesco Serpico è Nino Sarratore, Miriam D’Angelo interpreta Marisa Sarratore e Giovanni Buselli e Enzo Scanno. Fanno parte del cast de L’amica geniale 2 Elvis Esposito nel ruolo di Marcello Solara, Alessio Gallo in quello di Michele Solara e Rosaria Langellotto che è Gigliola spagnolo. Dora Romano, Pina Di Gennaro, Emanuele Valenti e Fabrizia Sacchi sono rispettivamente la maestra Oliviero, Elisa Cappuccio, Donato Sarratore e Lidia Sarratore. Sarah Falanga recita la parte di Maria Carracci, Imma Villa quella di Manuela Solara e Antonio Milo è Silvio Solara. Lia Zinno è Giuseppina Peluso, Clotilde Sabatino è la professoressa Galiani e Matteo Cecchi interpreta Pietro Airota. Giulia Mazzarino e Gabriele Vacis sono Maria Rosa e Guido Airota mentre Bruno Orlando e Daria Deflorian vestono i panni di Franco Mari e Adele Airota. Infine Francesco Russo è Bruno Soccavo, Giovanni Cannata recita la parte di Armando Galiani, Nunzia Schiano quella di Nella e Alba Rohrwacher è la voce narrante.

