Sondaggi politici Ipsos: prescrizione, Renzi cerca solo visibilità

Sulla riforma della prescrizione Matteo Renzi sta cercando solo visibilità. A sostenerlo è una larga maggioranza di italiani (77%) intervistati dai sondaggi politici Ipsos per Di Martedì. Solo il 9% crede alle parole dell’ex premier che afferma di condurre questa battaglia in nome del garantismo e contro il giustizialismo. Sul tema, la maggioranza sembra aver trovato un accordo per inserire il lodo Conte bis all’interno di un disegno di legge da varare insieme alla riforma del processo penale e non più come emendamento al Milleproroghe o con un decreto legge ad hoc. Mossa che ha trovato l’apprezzamento di Renzi: “La decisione del governo di non inserire il lodo Conte sulla prescrizione nel Milleproroghe mi sembra un gesto di buon senso che evita forzature e spaccature”. Ma sulla questione di fondo, il leader di Iv non arretra di un millimetro: “Quando arriverà la legge sulla prescrizione in Aula noi voteremo coerenti con le nostre idee e il garantismo che ci caratterizza”.

I sondaggi politici di Ipsos hanno dedicato un focus anche all’emergenza coronavirus. Il 62% degli italiani afferma di non essere preoccupato dal rischio contagio. Nonostante le misure adottate dalle autorità per contenere il virus, il 52% degli intervistati ritiene che le istituzioni non abbiano fornito tutte le informazione necessarie sul coronavirus.

I sondaggi politici di Ipsos si chiudono con una domanda sulle pensioni, altro tema al centro delle discussioni tra alleati di governo. “Sarebbe disponibile – chiede Ipsos – a restare più a lungo al lavoro in cambio di una pensione più alta per i suoi figli o nipoti?”. Il 61% risponde No, i Sì sono il 30%. Il futuro dei giovani, ancora una volta, viene messo in secondo piano.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizatto da Ipsos per Itv Movie (trasmissione DI Martedì su La7) presso un campione casuale nazionale rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzati 600 interviste (su 8.533 contatti) mediante sistema Cati, il 10 febbraio 2020.

