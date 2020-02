United We Fall: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

United We Fall: la trama, il cast e le anticipazioni. Quando esce la serie televisiva con Will Sasso creata da Julius Sharpe.

Amatele sitcom? Allora United We Fall potrebbe fare al caso vostro! La serie televisiva americana, ancora in fase di lavorazione, è stata creata da Julius Sharpe, artista salito alla ribalta per aver ideato Making History e sceneggiato fiction come The Grinder, Cristel, Dads, The Cleveland Show e Family Guy.

La spassosa commedia in pillole, diretta da Mark Cendrowski e presentata durante gli Upfronts del 2019 dalla rete ABC, ha potuto contare sulle musiche di Jeff Cardoni mentre il montaggio è stato affidato a Cheryl Camposmith e David Helfand. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul telefilm!

United We Fall: trama e anticipazioni serie tv. Quando esce

Al momento la data d’uscita di United We Fall è ancora un mistero. La spassosa serie televisiva segue le vicende di Jo e Bill, una coppia di coniugi con due bambini e alle prese con mille impegni quotidiani. I due Inoltre vivono assieme alla madre del marito che ha trasformato un breve soggiorno per motivi di salute in una permanenza definitiva.

A rendere ancora più movimentate le giornate si aggiungono le continue incursioni della scoppiettante e religiosa famiglia di Jo. Tra imprevisti, sorprese, inaspettate rivelazioni ed esilaranti battibecchi i protagonisti, certi di poter contare sempre l’uno sull’altro, supereranno tutte le piccole e grandi difficoltà della vita.

Il cast della serie televisiva

In United We Fall Will Sasso interpreta Bill mentre Christina Vidal è Jo. Jane Curtin veste i panni di Sandy, Jason Michael Snow quelli di Gary ed Ella Grace è Emily.

Hanno partecipato alla fiction anche Guillermo Diaz nel ruolo di Chuy,

Carrie Barrett quello di una madre entusiasta e Gloria Calderon Kellett è Ms. Molina. Ireland Carvajal e Sedona Carvajal sono Lulu Ryan, Allyson Juliette recita la parte di Kimmy, Sarah Levy quella di Kendra e Sonny Valicenti è Casper Senior. Completa il cast Sophia Robertson nelle vesti di una bambina in classe.

