Noipa cedolino febbraio 2020: reso noto il calendario per questo mese. Ecco per quando sono previsti i pagamenti in base alla categoria di appartenenza

Noipa cedolino febbraio 2020: cambio data accredito sul conto. La novità

Noipa cedolino febbraio 2020: è stato reso noto dalla piattaforma dedicata ai dipendenti della Pubblica amministrazione il calendario delle date relative alla pubblicazione per questo mese. Ecco per quando sono previsti i pagamenti in base alla categoria di appartenenza.

Noipa cedolino: il calendario dei pagamenti a febbraio 2020

Dovrebbe avvenire giorno lunedì 17 febbraio la pubblicazione del cedolino su Noipa, d’altra parte, la data non è ufficiale anche se molto probabile. Per martedì 18 febbraio è prevista l’emissione speciale per il personale supplente breve e saltuario della scuola e per il personale volontario dei Vigili del fuoco. Dunque, venerdì 21 febbraio è la data stabilita per il pagamento della rata ordinaria e quindi per l’esigibilità dello stipendio.

Di solito il giorno del pagamento cade il 23 di ogni mese ma quest’anno il 23 febbraio è domenica per questo motivo l’accredito sarà anticipato, come si diceva, a venerdì 21 febbraio. Fissata, invece, a mercoledì 26 febbraio il pagamento della rata ordinaria per quanto riguarda il comparto sanità; infine, venerdì 28 febbraio sarà pagata la rata per il personale breve e saltuario della scuola e per il personale volontario dei Vigili del Fuoco (10 giorni dopo l’emissione che come di consueto avviene il diciottesimo giorno del mese).

In arrivo il conguaglio fiscale?

Negli scorsi due anni, sul cedolino Noipa di febbraio è stato applicato il conguaglio fiscale; non si saprà con certezza se avverrà così anche nel 2020 fino alla pubblicazione del cedolino stesso (anche se alcuni possono già consultare l’area “consultazione pagamenti” per intuire se è stato applicato o meno). Per conguaglio fiscale si intende il saldo tra le ritenute mensili e l’imposta dovuta per l’anno fiscale 2019.

Una volta effettuato il calcolo alcuni lavoratori potrebbero aver maturato un credito – e quindi aver diritto a un rimborso in busta paga (ciò se l’imposta è inferiore rispetto alle ritenute del 2019) – o un debito – dunque si vedranno trattenere una parte dello stipendio (se l’imposta supera le ritenute del 2019). In generale, l’importo della busta paga di febbraio dovrebbe essere maggiore a quella di marzo: infatti, il prossimo mese verranno applicate le addizionali regionali e comunali.

