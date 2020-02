Per ricevere lo stipendio NoiPa cedolino del mese, è possibile che a volte si debba cambiare codice Iban per l’accredito. Ecco come farlo online.

Noipa cedolino 2020: cambio codice IBAN online, ecco come farlo

Quando gli utenti cercano NoiPa cedolino l’intenzione è spesso quella di sapere quando l’importo dello stipendio sarà visibile e soprattutto quando sarà accreditato. In questo articolo, tuttavia, non parleremo di questo, ma cercheremo di fornire una risposta a una domanda comune, ovvero come cambiare codice Iban online per ricevere l’accredito dello stipendio quando si cambia, ad esempio tipologia di conto corrente o banca di riferimento, e di conseguenza anche l’Iban.

NoiPa cedolino 2020: come cambiare codice Iban online

Veniamo subito al punto: occorre cambiare il codice Iban che abbiamo inserito sul portale NoiPa. Pertanto, il primo passo da compiere sarà quello di entrare nel portale tramite le proprie credenziali (PIN, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) e usufruire della funzione self service Modalità di riscossione. Qui sarà possibile inserire per la prima volta il codice Iban del conto corrente utile ai fini dell’accredito dello stipendio mensile e al contempo sarà possibile anche modificarlo. Bisognerà quindi spuntare Riscossione e a questo punto si mostreranno i vari tipi di accredito disponibili su NoiPa. Non si dovrà fare altro che selezionare il Conto Corrente, quindi inserire il Pin e infine le coordinate bancarie.

Si ricorda che per modificare l’Iban è necessario avere un numero di cellulare associato, funzione che dovrebbe essere stata attivata al momento della registrazione dell’utenza.

Noipa: arriva il Feed RSS

Intanto NoiPa ha comunicato ai suoi utenti, tramite apposita nota sul portale e sulla pagina Facebook, l’introduzione di una nuova funzione. “Grazie ai Feed Rss, un segnale che aggiorna l’utente rispetto alla pubblicazione di un contenuto online, è finalmente possibile rimanere sempre informati e in modo del tutto gratuito sulle ultime news e avvisi del mondo NoiPa”, si legge nel comunicato. Se sul dispositivo portatile è già presnete un plugin o un soiftware che permette di leggere gli RSS, sarà sufficiente cliccare sull’icona al lato delle news o degli avvisi al fine di effettuare l’iscrizione al FeedRss. Il programma si aggiornerà in automatico con i nuovi articoli pubblicati sul portale, dando la possibilità di leggerli su smartphone o tablet. Alternativamente è possibile cliccare sul pulsante Scarica Feed, che si trova a lato delle news o degli avvisi ed effettuare il download dei contenuti in formato xml.

