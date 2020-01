Condividi su

NoiPa cedolino febbraio 2020: data accredito stipendio e importo

Cosa sapere su NoiPa e il cedolino di febbraio 2020: le date di pagamento, la visualizzazione degli importi e le ultime comunicazioni, se ce ne sono. I dipendenti della pubblica amministrazione, dopotutto, attendono con molta curiosità i primi giorni del nuovo mese, perché sarà possibile in queste date consultare il cedolino del mese e visualizzare l’importo che sarà poi erogato nelle date prestabilite e che poi andremo a riepilogare (ci sono delle novità questo mese per alcuni dipendenti).

NoiPa cedolino febbraio 2020: visualizzazione importi, ecco quando

Forse perché il mese di febbraio conta dei giorni in meno (ma il 2020 è un anno bisestile) e quindi mancano ormai poco meno di 30 giorni all’erogazione di tutti gli stipendi degli assistiti NoiPa, ma alcuni dipendenti già a fine gennaio possono visualizzare il cedolino di febbraio e quindi consultare gli importi (in ogni caso il cedolino è visibile dai primi giorni del mese di riferimento). Per farlo sarà necessario recarsi nell’apposita area Self Service e visitare la sezione Consultazione Pagamenti. Qui sarà possibile consultare il nuovo cedolino, così come quelli dei mesi precedenti.

NoiPa cedolino febbraio 2020: le date di pagamento

Questo mese variano alcune date, poiché il giorno previsto per l’accredito per la maggior parte dei dipendenti statali cade di un festivo, ovvero di domenica. Per questo, ogni volta che una data di accredito cade di festivo, il pagamento slitta al primo giorno lavorativo disponibile in anticipo rispetto alla cadenza ordinaria.

L’esigibilità dello stipendio per la maggior parte dei dipendenti pubblici a febbraio 2020 cadrà venerdì 21. Solitamente il giorno del pagamento è il 23, ma questo mese, per l’appunto, cade di domenica e pertanto l’accredito sarà anticipato. Nulla varia per i dipendenti del comparto Sanità, che riceveranno il pagamento mercoledì 26, mentre entro venerdì 28 dovrebbero essere pagati i volontari vigili del fuoco e i supplenti del comparto scolastico, ovvero entro 10 giorni dall’emissione che si verificherà come di consueto il giorno 18.

Importo febbraio 2020: cosa attendersi

Anche a febbraio 2020 l’importo del cedolino dovrebbe risultare più alto, in quanto mancheranno ancora le addizionali regionali e comunali (torneranno da marzo), mentre ci sarà l’elemento perequativo che produrrà un incremento, anche se non certo ingente.

