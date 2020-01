Condividi su

Noipa cedolino: avviso phishing con cambio password obbligatorio

Noipa cedolino: molti utenti della piattaforma della pubblica amministrazione negli ultimi giorni sono stati obbligati a cambiare la propria password di accesso. A spiegare cosa è successo un messaggio di NoiPa.

Noipa cedolino: tentativi di phishing a danno degli utenti

Con un messaggio apparso sulla sezione dedicata a Noipa del sito del Ministero delle Economia e delle Finanze, dalla stessa piattaforma si dà notizia di alcuni tentativi di phishing a danno degli utenti e, dunque, si forniscono gli opportuni chiarimenti sulla sicurezza dei dati.

Quindi, il testo pubblicato in data 23 gennaio 2020 recita: “Si stanno diffondendo in queste ore notizie relative ad attività di phishing su utenze NoiPA. Queste azioni avvengono in genere per carpire le credenziali di accesso ai sistemi e, attraverso ciò, porre in essere azioni fraudolente. In effetti sono stati rilevati limitati e circoscritti casi (15 su un totale di oltre due milioni di amministrati) di modifiche dell’IBAN non confermati dal dipendente beneficiario. Tali casi sono stati prontamente gestiti, anche grazie all’intervento della Polizia Postale. Al momento Sogei, la società in house del MEF che ha in conduzione il sistema NoiPA, sta analizzando e monitorando i dati al fine di garantire un puntuale presidio. Da quanto emerso, la stessa Sogei ha assicurato che non sono riscontrabili violazioni del sito NoiPA. Si coglie l’occasione per raccomandare ulteriormente agli utenti di proteggere con la massima cura i dati di accesso al sistema NoiPA, non comunicandoli a terzi, evitando di rispondere a e-mail la cui provenienza o il cui mittente non siano riconosciuti e verificabili e che richiedano l’inserimento di dati sensibili. Il Ministero dell’economia e delle finanze assicura sicurezza e riservatezza dei dati degli oltre due milioni di dipendenti amministrati confidando in una corretta gestione delle credenziali da parte degli utenti che devono utilizzarle unicamente per accedere al Portale e alla App ufficiale del sistema NoiPA”.

I cedolini sono al sicuro?

Alla domanda, per quello che è dato sapere al momento e considerando anche le rassicurazioni provenienti da NoiPa, si può rispondere in maniera affermativa. Il problema, d’altra parte, non ha riguardato la piattaforma nel suo complesso ma soltanto alcuni account personali. L’attività criminosa, insomma, è consistita in una truffa ai danni di singoli dipendenti della PA ai quali, attraverso metodi fraudolenti (probabilmente mail), sono state sottratte le credenziali di accesso.

