Condividi su

Hit and Run: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Amate i thriller a puntate? Allora Hit and Run potrebbe fare al caso vostro! La prima stagione della serie televisiva, ancora in fase di sviluppo, verrà pubblicata su Netflix e sarà composta da 9 episodi.

La piattaforma streaming a pagamento continua quindi a produrre sempre nuovi contenuti per soddisfare i gusti e le esigenze degli abbonati in cerca di fiction capaci di coinvolgere e intrattenere. Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere su telefilm!

Trama e anticipazioni serie tv. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Hit and Run è attualmente in fase di lavorazione e quindi non è ancora stata rilassata una data di uscita ufficiale ma, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe approdare sulla piattaforma tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021. La nuova serie televisiva Netflix è stata creata da Lior Raz e Avi Issacharoff e Dawn Prestwich e Nicole Yorkin. La fiction segue le vicende di Segev Azulai, ex soldato delle forze speciali che conduce una vita serena e tranquilla assieme alla sua adorata moglie.

L’esistenza dell’uomo viene stravolta dall’improvvisa morte della coniuge avvenuta a causa di un incidente avvenuto però in circostanze sospette. Disperato e distrutto all’idea di aver perso il suo grande amore, il vedovo è disposto a fare qualsiasi cosa per scoprire cosa c’è dietro il tragico evento. Ben presto il protagonista di Hit and Run scopre che i presunti assassini della compagna sono fuggiti negli Stati Uniti e allora si mette sulle loro tracce assieme a Naomi Hicks, intraprendente giornalista e sua ex fidanzata.

Hit and Run: Il cast della serie

Nella serie tv Lior Raz interpreta Segev Azulai mentre Sanaa Lathan è Naomi Hicks.

Kaelen Ohm veste i panni di Danielle Wexler e Moran Rosenblatt in quelli di Tali Shapira. Ha partecipato alla fiction anche Gregg Henry nel ruolo del padre di Danielle Wexler.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]