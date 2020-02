Condividi su

Pensioni ultime notizie: Quota 100 resta fino a scadenza, parla la Catalfo

Si fa un gran parlare in questi ultimi giorni di quale fine farà Quota 100. Terminerà un anno in anticipo oppure arriverà a scadenza naturale? Il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo sembra propendere più per questa ipotesi, almeno a quanto ha riportato Claudio Durigon in un intervento a Pensionipertutti. Durante il question time con il ministro del Lavoro, infatti, la Lega ha chiesto lumi sul destino della misura di pensione anticipata che prevede l’uscita con minimo 62 anni di età e 38 anni di contributi.

Pensioni ultime notizie: il ministro Nunzia Catalfo sul destino di Quota 100

Durigon ha affermato che il ministro Catalfo ha chiaramente specificato “che sono in corso dei tavoli” di discussione e confronto al momento con i sindacati, ma che Quota 100 “non si toccherà fino al termine della sua sperimentazione”. E che quindi dovrebbe terminare il 31 dicembre del 2021. Le parole del ministro hanno dunque smentito le ultime ipotesi avanzate dal viceministro dell’Economia Antonio Misiani e dal sottosegretario all’Economia Pier Paolo Baretta, che avevano teorizzato la fine di Quota 100 un anno prima, e al contempo la sua sostituzione con una nuova forma di flessibilità in uscita, parte integrante della nuova riforma pensionistica (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Pensioni ultime notizie: riforma pensioni a settembre? Tutto dipenderà dalle risorse

Intanto, in occasione di un evento organizzato dall’Inal al quale era presente, il ministro Catalfo ha affermato che attualmente non c’è alcuna ipotesi di intervento e che una proposta concreta di riforma generale del sistema pensionistico dovrebbe arrivare a settembre, poco prima della Legge di Bilancio. Ovviamente tutto dipenderà molto dalle risorse a disposizione e non è escluso che la riforma previdenziale procederà a step, attraverso l’introduzione di nuove misure anno dopo anno. E in questo contesto la nuova flessibilità in uscita potrebbe arrivare proprio a partire dal 1° gennaio 2022, ovvero alla fine di Quota 100.

