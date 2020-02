Rinnovo contratto dipendenti pubblici: nuove risorse in arrivo per aumentare la busta paga dei quasi 3 milioni e mezzo di lavoratori della PA

Condividi su

Rinnovo contratto dipendenti pubblici: aumento in busta paga, il testo

Rinnovo contratto dipendenti pubblici: nuove risorse in arrivo per aumentare la busta paga dei quasi 3 milioni e mezzo di lavoratori della PA; le trattative sono ancora in corso: attualmente si parla di 10 euro in più al mese, più di 100 euro all’anno.

Rinnovo contratto: l’ultimo rapporto dell’Aran

La Legge di Bilancio per il 2020 ha finora stanziato per il rinnovo poco meno di 3 miliardi e mezzo, tuttavia, questa cifra prende in considerazione solo alcuni settori. Considerandoli tutti, invece, la spesa per le casse dello Stato si attesterà a quota 6 miliardi di euro. Dunque, con la tornata contrattuale 2019-2021 dovrebbe arrivare un incremento medio dell’importo della busta paga dei lavoratori della PA pari a 10 euro al mese, quindi, superiore a 100 euro all’anno. A riferirlo le stime diffuse dall’Aran – l’Agenzia che rappresenta lo Stato in qualità di datore di lavoro – nel corso della presentazione del proprio Rapporto semestrale sulle retribuzioni: l’aumento sarebbe pari al 3,72% nella tornata 2019-21 contro il 3,48% (85 euro in media) di quella 2016-18.

Il costo dell’elemento perequativo

L’Aran ha calcolato anche l’impatto dell’elemento perequativo, strumento concepito per compensare i redditi più bassi, sulle casse dello Stato: il suo costo a regime sarebbe di 534 milioni secondo l’Agenzia. Così si arriva alla cifra pro-capite di 10 euro mensili lordi per i lavoratori con gli stipendi più bassi: mantenendo l’elemento entro tale soglia si evita ai lavoratori nei livelli retributivi inferiori di perdere il diritto al bonus 80 euro. Detto ciò, a margine della presentazione del rapporto, i sindacati hanno richiesto lo stanziamento di un ulteriore miliardo e mezzo per aumentare le retribuzioni del pubblico impiego: tale aggiunta, sottolineano le associazioni di categoria, farebbero arrivare l’incremento delle buste paga mediamente a quota 125 mensili lordi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]