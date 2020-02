Condividi su

50M2: trama, cast e anticipazioni serie tv. Quando esce

Netflix è pronto a distribuire una nuova serie tv che debutterà entro la fine del 2020: stiamo parlando di 50M2. Lo show è una commedia nera diretta da Selcuk Aydemir, mentre alla sceneggiatura ha lavorato Burak Aksak. Dopo titoli come The Gift e The Protector continua il sodalizio tra il colosso streaming con produzioni originali dalla Turchia. Per chiunque abbia il desiderio di scoprire questo nuovo show, l’appuntamento è con Netflix a data ancora da destinarsi; non appena arriverà l’informazione ufficiale dell’esordio di 50M2 provvederemo ad aggiornarvi. Nel frattempo ricordiamo che al momento il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi al sito per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire del catalogo della piattaforma sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi al servizio.

Cerchiamo ora di scoprire qualche dettaglio in più sulla trama della serie tv turca e facciamo luce sui nomi degli attori che andranno a comporre il cast.

50M2: la trama

La trama di 50M2 ruota intorno le vicende di un sicario costretto a fuggire e nascondersi in una sartoria abbandonata per mettere la propria vita al sicuro. In particolare, l’uomo, di nome Golge, ha tradito i suoi superiori i quali non possono fare a meno di dargli la caccia. Il sicario, dopo essersi rifugiato nella sartoria, verrà scambiato per il figlio degli ex proprietari. Golge coglierà la palla al balzo per rubarne l’identità e ottenere un piccolo barlume di speranza per una nuova vita. Ora, però, gli eventi verranno a complicarsi quando si accorgerà che la sua scelta implica rischi e conseguenze impreviste: riuscirà Golge a tenere ogni cosa sotto controllo?

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori che andranno a comporre il cast di 50M2: a interpretare il protagonista dello show sarà Engin Ozturk. Ad accompagnarlo: Aybuke Pusat, Kursat Alniacik, Cengiz Bozkurt, Tolga Tekin, Yigit Kirazci, Ozgur Emre Yildirim, Tuncay Beyazit, Tugce Karabacak, Hasan Yalnizoglu e Murat Kilic.

