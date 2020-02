Condividi su

Auguri San Valentino 2020: messaggi romantici e frasi per gli innamorati

San Valentino 2020: arriva il 14 febbraio, il giorno in cui si celebra la festa degli innamorati. Spazio a fiori e cioccolatini oppure ad altri tipi di regali ma immancabili sono i biglietti con frasi romantiche per il proprio partner.

San Valentino 2020: perché si festeggia il 14 febbraio

Non si conosce esattamente il motivo che ha portato a scegliere proprio San Valentino – che viene ricordato dal calendario cattolico il 14 febbraio, appunto – come patrono degli innamorati. La ricorrenza potrebbe essere nata all’incirca nel XIII secolo in Inghilterra, sulla scorta di uno dei Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucher intitolato Il parlamento degli uccelli. D’altra parte, la data corrisponde anche a quella dei Lupercalia, festa della fertilità celebrata nell’antica Roma tra il 13 e il 15 febbraio. Tra l’altro, le leggende che ruotano intorno alla festa degli innamorati sembrano riguardare tre diversi San Valentino: un sacerdote romano, un vescovo di una provincia romana in Africa e, infine, un vescovo di Terni. Tuttavia, potrebbe trattarsi anche dello stesso personaggio storico, quindi, i racconti si riferirebbero a momenti diversi della sua vita.

Messaggi e frasi romantiche

Al di là della ricerca delle origini della festa, San Valentino è ormai considerato in tutto il mondo il giorno degli innamorati: un’occasione in più per ricordare al proprio partner quanto sia importante. E se fiori, cioccolatini e regali in generale sono importanti, a volte basta anche solo una frase romantica per celebrare adeguatamente la ricorrenza. Ecco di seguito alcuni esempi utili per questo San Valentino 2020:

“Dicono alcuni che sulla terra nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri, altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama (Saffo)

Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l’ho ancora detto (Nazim Hikmet).

Se ogni giorno sarà scoprire quello che siamo e non il ricordo di come eravamo, se sapremo darci l’un l’altro senza sapere chi sarà il primo e chi l’ultimi, se il tuo corpo canterà con il mio perché insieme è gioia…allora sarà amore e non sarà stato vano aspettarsi tanto (Pablo Neruda).

