Domenica 16 Febbraio va in scena il match Bari-Picerno, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Bari-Picerno: probabili formazioni, pronostico e quote

In casa Bari ha preso parola il fantasista di centrocampo Francesco Corsinelli, che in un’intervista ha dichiarato: “Il pari di domenica non era di certo il risultato che volevamo; puntiamo sempre alla vittoria; dobbiamo guardare avanti, ci sono altre partite da giocare e vincere; noi ce la metteremo tutta. Ora siamo concentrati sulla sfida al Picerno; sappiamo bene che quando si incontra il Bari le altre non si risparmiano; sarà una battaglia da affrontare con cattiveria e consapevolezza. È importante affrontare uno scoglio alla volta, domenica dopo domenica, senza fare calcoli o pensare al lungo periodo. Contro il Monopoli il mister mi ha schierato a sinistra, non era la prima volta per me e sono stato felice di dare il mio contributo; sono a disposizione, spero di fare bene tutte le volte che verrò chiamato in causa“.

Alla vigilia della partita Bari-Picerno, Walter Guerra, difensore dei lucani, ha commentato: “Domenica ci aspetta una gara bellissima e affascinante da giocare. Sappiamo cosa significhi il Bari per il calcio italiano. Un motivo d’orgoglio per noi e per l’ambiente giocare al San Nicola. Chi toglierei al Bari? Più di uno, sicuramente Antenucci. Un elemento da tenere sott’occhio domenica“.

Bari-Picerno: le probabili formazioni

Bari(4-3-1-2): Frattali; Ciofani, Sabbione, Di Cesare, Perrotta; Schiavone, Bianco, Maita; Laribi; Simeri, Antenucci

Picerno (3-5-2): Pane; Priola, Zaffagnini, Lorenzini; Vanacore, Vrdoljak, Pitarresi, Ruggieri, Guerra; Santaniello, Esposito

Le quote e il pronostico del match

In vista di Bari-Picerno non servono di certo i bookmakers per sapere che, già in partenza, i padroni di casa del Bari sono i favoriti. La quota dell’1 supera di poco 1.30, mentre il 2 del Picerno raggiunge il valore di 7.75. L’X vale invece 4.75 volte la giocata.

A meno di colpi di scena è sconsigliato sperare in un’impresa degli ospiti: si consiglia perciò l’1+NoGoal.

