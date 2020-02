Esattamente un mese fa, il 14 gennaio 2020, Amazon Prime Video ha dato il via per la produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di Last Days

Last Days: trama, cast e anticipazioni. Quando esce la serie Amazon

Esattamente un mese fa, il 14 gennaio 2020, Amazon Prime Video ha dato il via per la produzione di una nuova serie tv: stiamo parlando di Last Days. Nella lotta per il primato di piattaforma streaming più diffusa sul globo, Prime Video si trova a combattere spalla a spalla con Netflix, non rimanendo mai indietro, bensì continuando a proporre nuovi titoli in grado di accalappiare l’interesse del pubblico. A favore della piattaforma streaming di Amazon gioca un ruolo fondamentale l’economicità del servizio e i clienti che ne usufruiscono possono ottenere altri vantaggi relativi al sito, come spedizione gratuita e veloce dei prodotti.

Tornando a Last Days, lo show nasce da un’idea di Steve Mcqueen il quale si occupa non solo della regia, ma anche della sceneggiatura. Mcqueen è noto al grande pubblico del cinema per capolavori come Shame (con Michael Fassbender nel ruolo di protagonista) e il pluripremiato 12 Anni Schiavo. Questa volta il regista ha deciso di concedersi un’opportunità nel mondo delle serie tv.

Al momento, giacché Last Days è ancora in fase di sviluppo, non ci sono informazioni ufficiali riguardo la data di debutto dello show; in attesa di nuove notizie cerchiamo di scoprire qualche dettaglio in più a proposito della trama.

Last Days: la trama

La trama di questo nuovo titolo Amazon Prime Video abbraccia l’ambientazione fantascientifica proponendo un thriller particolare e avvincente: il pianeta Terra è ormai in declino e i governi di tutto il mondo decidono di attuare una strategia per colonizzare Marte e garantire un futuro all’umanità. La scena e gli eventi della storia verranno dispiegati attraverso gli occhi di una donna alla ricerca di se stessa.

Il cast della serie tv

Come su scritto, Last Days è ancora in fase di sviluppo; per tale ragione ancora non sono stati assegnati i volti dei personaggi che andranno a comporre il cast dello show. Nel momento in cui ci saranno informazioni al riguardo provvederemo ad aggiornarvi.

