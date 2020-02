Domenica 16 Febbraio va in scena il match Carpi-Piacenza, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00

Condividi su

Serie C, Carpi-Piacenza: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 16 Febbraio va in scena il match Carpi-Piacenza, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

In casa Carpi, a pochi giorni dalla partita con il Piacenza, ha preso parola il centrocampista Lorenzo Simonetti: “Siamo contenti di aver fatto una grande prestazione contro una diretta concorrente come la Reggiana. Ora ci stiamo preparando al meglio per la sfida contro il Piacenza, sarà molto difficile ma vogliamo rifarci dopo la sconfitta dell’andata. Sto dando il mio contributo alla squadra e stiamo facendo un grande campionato, quando sono arrivato non era facile ma adesso sono contento di essere riuscito a ritagliarmi il mio spazio. Ognuno da il massimo in ogni allenamento, in attacco stiamo facendo bene. Cianci sta sostituendo alla grande Vano mentre Biasci spero che continuo così perché trasforma in oro ogni pallone che gli arriva“.

Ad esprimersi sul match, sulla sponda del Piacenza è stato il centrocampista Gianluca Nicco, che non sarà però della partita in quanto squalificato. Queste le parole del giocatore: “Giochiamo contro una squadra fortissima, però noi veniamo da una partita che abbiamo giocato bene e vinto, per cui siamo molto fiduciosi. Il Carpi viene da un’ottima vittoria, contro una rivelazione fortissima come la Reggiana. Penso che comunque dipenderà da noi, però dovremo cercare di conquistare i tre punti in tutti i modi“.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Carpi-Piacenza: le probabili formazioni

Carpi (4-3-1-2): Nobile; Sabotic, Boccaccini, Ligi, Sarzi Puttini; Saric, Pezzi, Saber; Jelenic; Cianci, Biasci

Piacenza (3-5-2): Mazzini; Borri, Milesi, Pergreffi; Zappella, Della Latta, Marotta, Cattaneo, Imperiale; Paponi, Sestu

Le quote e il pronostico della sfida

Secondo i bookmakers, in Carpi-Piacenza saranno gli ospiti a partire come sfavoriti e dovranno lottare fino alla fine per riuscire a portare a casa punti dalla trasferta carpigiana. Le principali quote sono: 1= 1.90, X= 3.25 e 2= 4.00.

Si consiglia pertanto l’1+Over2.5.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]