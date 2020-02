Quando è disponibile online la Certificazione unica 2020 sul portale NoiPa, in quale sezione andare e come scaricare e visualizzare il pdf: la guida.

Condividi su

Certificazione Unica 2020 su NoiPa: quando online e come scaricare il pdf

Della Certificazione Unica 2020 ne abbiamo già parlato in questo articolo: l’Agenzia delle Entrate ha infatti messo a disposizione il modello CU 2020, le relative istruzioni, nonché i relativi software di compilazione e di controllo. Si parla anche di date, che restano le stesse, come di consueto. Infatti il modello sintetico andrà trasmesso entro il 31 marzo: questo il termine ultimo entro il quale la CU andrà rilasciata al percettore delle somme. La trasmissione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, andrà invece effettuata entro e non oltre il 7 marzo 2020.

Certificazione Unica 2020 su NoiPa: come vederla online

Gli assistiti di NoiPa potranno scaricare la CU 2020 sul portale NoiPa, entrando nella propria area riservata, entro questa data. Il documento potrebbe comunque essere disponibile anche prima del 7 marzo: per verificare occorre accedere al portale NoiPa, entrare nell’area riservata tramite le credenziali (Pin, SPID o Carta Nazionale dei Servizi) e quindi recarsi nella sezione Documenti personali. Qui si troverà la Certificazione Unica in formato pdf, da poter visualizzare e scaricare, che resterà disponibile in questa sezione per 5 anni. Nel caso in cui si dovessero riscontrare degli errori sulla CU 2020 occorrerà rivolgersi al proprio Ufficio Responsabile al fine di richiedere una nuova elaborazione del modello.

CU 2020 su NoiPa: come scaricarla online

Sintetizziamo dunque come scaricare la Certificazione Unica 2020 su NoiPa:

Accedere all’area riservata del portale tramite le proprie credenziali di accesso, ovvero: PIN NoiPa; Identità digitale SPID; CNS – Carta Nazionale dei Servizi.

del portale tramite le proprie credenziali di accesso, ovvero:

Quindi bisogna recarsi nella sezione Documenti Personali. Qui, entro il mese di marzo, sarà disponibile la Certificazione Unica, che sarà scaricabile in formato pdf. La CU 2020 sarà disponibile nella stessa area per i prossimi 5 anni, dopodiché sarà archiviata e non sarà più consultabile né scaricabile.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]