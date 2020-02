Condividi su

ZeroZeroZero: trama, cast e anticipazioni serie tv Sky

Arrivata il 14 Febbraio su Sky Atlantic e Now TV, ZeroZeroZero si è dimostrato essere un crime di tutto rispetto. La serie tv, diretta da Stefano Sollima e prodotta da Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm, è tratta dal libro ZeroZeroZero di Roberto Saviano: sono tutti nomi che hanno portato al successo serie tv come Gomorra.

Girata in tre continenti (America, Europa e Africa) e in cinque paesi differenti (Italia, Messico, Marocco, Louisiana e Senegal), solo con il primo episodio ha raccolto 407 mila spettatori medi, dati molto positivi.

La protagonista è sempre lei, la malavita, in particolare il traffico di cocaina. Ma a differenza di serie come Gomorra, qui si respira un’aria più internazionale, non solo per i luoghi, ma anche per i personaggi tipici della serialità mondiale. Non a caso abbiamo un cast d’eccellenza e infatti tra i protagonisti troviamo Gabriel Byrne (Edward Lynwood), Andrea Riseborough (Emma Lynwood), Dane Dehaan (Chris Lynwood), Harold Torres (Manuel Contreras), Adriano Chiaramida (Don Minu La Piana), Giuseppe De Domenico (Stefano La Piana).

ZeroZeroZero: trama e anticipazioni episodio 3 e 4

La serie tv originale Sky inizia in Calabria e segue il viaggio di un grosso carico di cocaina. Attraverso i personaggi e le storie che si intrecciano tra di loro, la serie mette in luce il rapporto che vi è tra l’economia illegale e quella legale. I primi episodi mettono in mostra attentati, bliz, inaganni e ci fanno capire che niente è come sembra. Abbiamo una lotta per il potere che coinvolge il singolo spacciatore all’angolo della strada fino al boss della malavita. I personaggi non possono fidarsi di nessuno, nemmeno dei familiari, i cartelli messicani gestiscono la produzione di cocaina, le organizzazioni criminali italiane la distribuzione e ne controllano la qualità. Cosa succede quando questi meccanismi si rompono?

Nei prossimi episodi, in uscita venerdì 21 Febbraio, vedremo Chris che incontra delle difficoltà durante il viaggio, mentre in Italia Don Minu decide di far valere il suo potere. Nel frattempo I fratelli Lynwood si riuniscono per rassicurarsi che il loro carico continui il viaggio.

