Cartabianca e Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 18 febbraio 2020

Poche ore ci separano dalla appuntamento infrasettimanale con Cartabianca e Dimartedì. I due talk show, presentati rispettivamente da Bianca Berlinguer su Rai3 e Giovanni Floris su La7, occuperanno la prima serata di oggi 18 febbraio 2020 con tanti argomenti di cronaca e roventi temi di attualità da analizzare.

Come di consueto, entrambi i programmi proveranno a far luce sulle trasformazioni politiche, sociali ed economiche in atto nel nostro paese con particolare attenzione alle ripercussioni che tali cambiamenti potrebbero avere sui cittadini. Vediamo insieme cosa hanno in serbo per noi Cartabianca e Dimartedì!

Cartabianca: ospiti e anticipazioni di stasera 18 febbraio 2020

La politica continua ad essere l’argomento principale di Cartabianca. La trasmissione cercherà di capire se PD, Cinque Stelle e Italia Viva saranno in grado di appianare le forti divergenze interne che sono oramai il marchio di fabbrica di questa maggioranza. Il programma poi passerà all’analisi del comportamento dell’opposizione e soprattutto alla diversa situazione in cui si trovano Giorgia Meloni, sempre più in crescita, e Matteo Salvini alle prese con il processo per il caso Gregoretti che vede l’ex Ministro dell’Interno accusato di sequestro di persona aggravato.

Non mancheranno poi a Cartabianca ospiti speciali che offriranno il proprio punto di vista sui temi dibattuti. Infine ascolteremo anche il parere dell’alpinista e scrittore Mauro Corona, presenza fissa del talk show. Tutto questo e molto altro dalle 21:20 su Rai 3.

Dimartedì: ospiti e anticipazioni di stasera 18 febbraio 2020

Chissà chi vincerà la gara degli ascolti tra Cartabianca e Dimartedì. Stasera il talk show proverà a superare la concorrenza con interviste, collegamenti, servizi speciali e ospiti d’eccezione. Protagonista della nuova puntata sarà la politica italiana e l‘equilibrio del nostro governo. Il programma analizzerà i rapporti interni della maggioranza per poi passare agli obiettivi dell’opposizione.

Successivamente la trasmissione passerà a temi d’economia, lavoro, società e finanza. Infine non mancheranno i sondaggi di Nando Pagnoncelli e la satira di Gene Gnocchi.

