Pechino Express 2020: anticipazioni coppie stasera 18 febbraio

La prima serata del martedì si apre all’insegna del buonumore con Pechino Express 2020. L’avventuroso reality show, in onda oggi 18 febbraio dalle 21:20 su Rai 2, approda al suo secondo appuntamento dopo l’incoraggiante esordio della settimana scorsa.

A presentare il programma ci sarà il giornalista Costantino della Gherardesca che guiderà il pubblico tra le incredibili esperienze e le emozionanti prove vissute dagli agguerriti concorrenti. Ma vediamo insieme questa volta cos’ha in serbo per noi Pechino Express!

Si prospetta una puntata davvero interessante quella dell’adventure game che tra poche ore verrà trasmessa sul secondo canale di Stato. La settimana scorsa è stata eliminata la categoria Padre e figlia rappresentata da Marco Barry e Ludovica Marchisio. Come per la prima tappa, anche la seconda si svolgerà in Thailandia ma i partecipanti si sposteranno da Surat Thani a Hua Hin, località famosa per le sue incredibili spiagge. I viaggiatori poi visiteranno anche il Wat Kao Chong Kaeo, tempio buddista noto per le scimmie selvatiche che affollano le scale della struttura architettonica. La coppia che raggiungerà per prima il traguardo intermedio sarà promossa al terzo appuntamento e otterrà una ricompensa. I concorrenti poi dovranno affrontare delle prove davvero pericolose e cercare ospitalità. Successivamente il conduttore rivelerà se qualcuno dovrà abbandonare il programma. Le squadre ancora in gara di Pechino Express sono:

Nicole Rossi e Jennifer Poni – Le Collegiali

Asia Argento e Vera Gemma – Le Figlie d’arte

Max Giusti e Marco Mazzocchi – I Gladiatori

Gennaro Lillio e Luciano Punzo- I Guaglioni

Valerio e Fabrizio Salvatori- Gli Inseparabili

Tra i partecipanti di Pechino Express ci sono anche:

Soleil Sorge e Wendy Kay – Mamma e figlia

Anna Andrea Vitrano e Claudio Casisa – I Palermitani

Ema Kovac e Dayane Mello – Le Top

Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi- Gli Wedding Planner

