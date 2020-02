Condividi su

La Pupa e il Secchione e Viceversa: anticipazioni e ospiti stasera

Divertimento, allegria e grasse risate, queste le caratteristiche de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Lo spassoso programma, in onda oggi 18 febbraio 2020 dalle 21.25 su Italia 1, approda al suo appuntamento finale con tante sorprese, ospiti speciali, inaspettate rivelazioni ed esilaranti sfide che sicuramente strapperanno un sorriso al pubblico a casa.

A presentare la trasmissione ci sarà anche questa volta il conduttore Paolo Ruffini che, accompagnato dall’esuberante show girl Francesca Cipriani, ci mostrerà cos’è accaduto in questi giorni tra gli agguerriti concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco accettando di vivere tutti sotto lo stesso tetto. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi La pupa e il secchione e viceversa!

La Pupa e il Secchione e Viceversa: anticipazioni, le coppie in gara e gli ospiti stasera

È giunto il momento del gran finale del fortunato programma. La settimana scorsa tanti sono stati momenti emozionanti che hanno animato la serata. Carlotta Cocino e Giovanni De Benedetti sono stati squalificati e sono rientrati in qualità di concorrenti Marco e Maestri salvo poi essere nuovamente eliminati dopo aver perso al quiz contro Angelica e Mazzoni. Grande tensione c’è stata anche tra Massa e Stella che hanno avuto un duro scontro poiché il primo ha dichiarato più volte di considerare la donna poco intelligente e quest’ultima, come prevedibile, non ha accettato l’offesa. Ad arricchire poi la trasmissione ci hanno pensato Youma Diakite, Aldo Busi ed Enrico Giorgetta, ospiti speciali dello show.

Tra poche ore prenderà il via l’ultima puntata della nuova edizione de La pupa e secchione e viceversa. Questo martedì i partecipanti dovranno abbattere ogni limite e lasciarsi andare completamente mostrando a tutti il legame che si è creato con il proprio partner. Vedremo poi l’incontro dei ragazzi con i loro parenti che sono giunti in villa per salutarli e incoraggiarli. Ci saranno tante sfide da superare come La prova televendita con Giorgio Mastrota, La prova cinema che potrà contare sulla presenza di dell’attrice Sandra Milo e un’interrogazione a sorpresa della maestra Flavia. I protagonisti dell’esperimento sociale dovranno completare un questionario in cui son o presenti domande sul proprio compagno di gioco e dimostrare così di conoscerlo veramente. Infine a La Pupa e il Secchione e Viceversa ci sarà il Bagno di cultura con Alessandro Cecchi Paone. Le quattro coppie ancora in gara sono:

Angelica- Mazzoni

Marina-Massa

Stella- Santagati

Scalzi- Stefano

