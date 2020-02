Condividi su

Concorso scuole militari 2020: bando, requisiti e numero posti disponibili

Concorso scuole militari: pubblicati i bandi di iscrizione per l’anno scolastico 2020-2021 agli istituti superiori di Esercito, Marina e Aeronautica. I posti disponibili sono poco meno di 300, c’è tempo per presentare domanda fino a metà marzo.

Concorso scuole militari: i posti disponibili

Concorso scuole militari: sono in tutto 297 i posti disponibili nei licei di Esercito, Marina e Aeronautica per il prossimo anno scolastico. Nello specifico, sono 36 i posti per il liceo classico e 54 i posti per il liceo scientifico della scuola militare dell’esercito Nunziatella di Napoli, allo stesso modo, sono 36 i posti al classico e 54 allo scientifico per la scuola militare dell’esercito Teulié di Milano. Per quanto riguarda la scuola militare della Marina Francesco Morosini 20 i posti riservati per il liceo classico e 52 i posti riservati al liceo scientifico, invece, 18 posti per il liceo classico e 27 per il liceo scientifico alla scuola militare dell’Aeronautica Giulio Douhet.

Requisiti, prove e domanda

Le scuole militari consentono l’iscrizione a partire dal terzo anno di scuola superiore, dunque, per partecipare al concorso è necessario innanzitutto aver svolto regolarmente il secondo anno di scuola secondaria di secondo grado (qualsiasi indirizzo) e, al termine dello stesso, essere stati ammessi a quello successivi. Ne consegue l’apertura della selezione esclusivamente agli studenti nati tra il primo gennaio 2004 e il 31 dicembre 2005 in possesso di indubbie qualità morali e di condotta oltre che di specifica idoneità fisico-psico-attitudinale.

Ai candidati sarà sottoposta una prova preliminare che verterà su una serie di quiz logico-deduttivi; a questa seguiranno visite mediche e attitudinali. Prima dell’ultima prova, quella di cultura generale, si dovranno sostenere delle prove fisiche che per tutte le scuole consisteranno nello svolgimento di piegamenti sulle braccia e flessioni del busto da posizione supina (Sit up, ndR) e poi a seconda dell’istituto scelto in salto in alto e corsa dei 1.000 metri piani (scuole dell’Esercito), vasca da 25 metri in qualunque stile e corsa degli 800 metri piani (scuole della Marina), corsa dei 100 metri piani e corsa degli 800 metri piani (scuola dell’Aeronautica).

La domanda di partecipazione potrà essere inviata fino al 15 marzo soltanto tramite l’area “Concorsi online” del sito internet del Ministero della Difesa.

