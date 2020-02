Concorso Polizia 2020: bando per 1650 agenti, ecco i requisiti di accesso, le prove, le date e il limite massimo di età fissato

Il Ministero degli Interni ha indetto il nuovo concorso Polizia di Stato 2020 per nuove assunzioni. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 Gennaio 2020, il bando elenca le caratteristiche delle assunzioni per 1.650 futuri agenti. Vediamo quali sono le caratteristiche del bando e quali sono i requisiti per partecipare alle selezioni.

Come tutti i bandi pubblici, ci sono delle generalità da rispettare, primi tra i quali essere in possesso della cittadinanza italiana e godere dei diritti di civili, non essere stati precedentemente espulsi dall’impiego presso una pubblica amministrazione, nonché poter impiegare idoneità fisica, psichica e attitudinale all’impiego.

La domanda sarà presentabile fino alla data del 2 Marzo 2020. Possono inviarla anche i futuri diploma di utilizzando la procedura online disponibile sul sito della Polizia Di Stato. Ha sollevato polemica la scelta di mettere il limite di età ai ventisei anni, che ha tagliato fuori un buona dose di candidati. Il limite non è comunque irreversibile, dal momento che può essere aumentato a una tolleranza di massimo tre anni, calcolabile rispetto al servizio prestato negli anni precedenti.

Le prove di selezione per il concorso di polizia 2020 avranno inizio nel mese di Aprile. Nello specifico, il 17 aprile verrà pubblicata la data della prova scritta. Nello stesso giorno potrebbe essere pubblicata anche la banca dati, ma questo è in attesa di conferma.

La prova scritta sarà a risposta multipla con contenuti di cultura generale, inglese e conoscenze informatiche di base. Successivamente, le altre prove che il candidato dovrà sostenere riguardano gli accertamenti di efficienza fisica, gli accertamenti psico-fisici e quelli attitudinali.

