Assunzioni febbraio 2020: posti, requisiti e offerte di lavoro

Assunzioni febbraio 2020: anche per questo mese sono molte le offerte di lavoro e le selezioni aperte per chi è in cerca di un’occupazione. Ecco una panoramica degli annunci più interessanti con in testa quelli diffusi da Ferrovie dello Stato ad Anas.

Assunzioni febbraio: posti in Ferrovia dello Stato

Come di consueto la pagina dedicata alle candidature in Ferrovie dello Stato offre diverse possibilità a chi è in cerca di lavoro. Il gruppo ha intenzione di condurre circa 10mila assunzioni nei prossimi 10 anni, da qui al 2023 conta di inserire 15mila nuovi lavoratori. Attualmente FS cerca macchinisti, Capi treno e commerciali a Bologna, Parma e Piacenza: c’è tempo fino al 16 febbraio per farsi avanti.

Assunzioni Poste Italiane febbraio 2020: posti con laurea o diploma

Tra l’altro, sempre con scadenza fissata al 16 febbraio, sono aperte le selezioni per Operatori specializzati di manutenzione a Bologna. Si può inoltrare la propria candidatura come Tecnici di manovra e condotta a Modena e come controller a Bari fino al 19 febbraio. In generale, dal punto di vista dei requisiti, si richiedono un diploma tecnico ed esperienza pregressa nel campo.

Le posizioni aperte in Anas

Nella sezione dedicata alle posizioni aperte in Anas, la società che si occupa della gestione della rete autostradale, è comparso un annuncio per assistenti di sistemi di gestione integrati che dovranno occuparsi di predisporre la documentazione relativa alle analisi qualità. Per candidarsi è necessario essere in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria gestionale, informatica, ambientale, in materie economiche o in materie giuridiche. C’è tempo fino al 14 febbraio per fare domanda: l’azienda offre un contratto a tempo indeterminato, la sede di lavoro è Roma.

Reddito di cittadinanza: assunzioni beneficiari, le istruzioni operative Inps

Altri annunci di lavoro

Entro il 10 febbraio si può inviare la propria candidatura al Comune di Padova per il concorso volto all’assunzione di 15 agenti di Polizia Locale. 17 le posizioni aperte da assistente sociale presso l’ULSS 9 di Verona: le candidature dovranno pervenire entro il 13 febbraio. Scadenza fissata al 20 febbraio per candidarsi come assistente amministrativo al Politecnico di Torino, l’annuncio però è riservato agli appartenenti a categorie protette, e per partecipare al concorso per assistenti di lingua italiana all’estero per l’anno scolastico 2020/2021.

