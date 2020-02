Condividi su

Cattive acque: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Amate i film tratti da storie vere? Allora Cattive acque potrebbe fare al caso vostro! La pellicola drammatica, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 20 febbraio 2020, è stata diretta da Todd Haynes, regista statunitense noto al grande pubblico per aver firmato opere come Poison, Safe, Velvet Goldmine, Lontano dal paradiso, Carol e La stanza delle meraviglie.

L’emozionante lungometraggio, sceneggiato da Mario Correa e distribuito da Eagle Pictures, ha potuto contare sulle musiche di Marcelo Zarvos, la fotografia di Edward Lachman mentre il montaggio è stato affidato a Affonso Gonçalves. Cattive acque inoltre al botteghino negli Usa ha incassato 11,1 milioni di dollari nelle prime settimane di proiezione. Ma vediamo insieme la sinossi!

Cattive acque: trama e anticipazioni del film. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Cattive acque approderà sul grande schermo il 20 febbraio 2020. La pellicola segue le vicende di Robert Bilott, brillante avvocato innamorato del propria professione che svolge a Cincinnati, in Ohio. Un giorno bussa alla porta del suo studio un uomo che conosce da tempo: il contadino Wilbur Tennant giunto in ufficio per chiedere aiuto al legale.

Ben centonovanta mucche dell’agricoltore sono morte e quest’ultimo ha con sé delle videocassette in cui sostiene ci siano le prove che la dipartita degli animali non sia stata naturale ma provocata dalla compagnia DuPont. Inizialmente scettico, ben presto l’avvocato si ricrede e decide di andare in fondo a questa storia per scoprire la verità.

Il cast del film

In Cattive Acque Mark Ruffalo interpreta Robert Bilott mentre Anne Hathaway è Sarah Bilott. Tim Robbins veste i panni di Tom Terp, Bill Camp quelli di Wilbur Tennant e Victor Garber è Phil Donnelly.

Hanno partecipato al film anche Mare Winningham nel ruolo di Darlene Kiger, Bill Pullman in quello di Harry Dietzler, William Jackson Harper nella parte di James Ross e Louisa Krause in quella di Karla.

