Governo ultime notizie, Marattin (IV) sereno: “serafici come non mai”

Continuano le speculazioni sulla tenuta del governo da parte di Italia Viva, una delle quattro forze che sostengono la maggioranza. In una recente intervista rilasciata al Foglio, il renziano Luigi Marattin – uno dei fedelissimi dell’ex segretario dem – ha assicurato che, almeno loro, siano sereni. Marattin assicura che “siamo serafici come non mai. Però bisogna verificare se questa esperienza può proseguire o meno. Noi ancora ci crediamo, ma l’esistenza delle condizioni per andare avanti devono essere verificate nei prossimi giorni”. Tale verifica sembra essere legata alla fiducia sul decreto milleproroghe e, in particolare, alla risoluzione del nodo sulla prescrizione. Se per la prima sembrano esserci tutti i numeri per l’approvazione del milleproroghe, sulla riforma avanzata da Bonafede si aspetta una vera e propria battaglia, con i renziani pronti a votare insieme alla Lega. Nonostante il momentaneo cessate il fuoco, IV rimane sugli scudi e pronto a dare battaglia.

Marattin contro “atteggiamento acchiappa-slogan” dei 5 Stelle

Non a caso, nell’intervista rilasciata al Foglio, Marattin chiosa: “Che si fa su prescrizione e autostrade, temi niente affatto risolti ma solo rimandati? E quali saranno le priorità della legge di bilancio 2021? Ricordo che il Def va scritto entro il 10 aprile.” Marattin rincara la dose chiedendosi se sul tema dell’acqua pubblica e delle chiusure domenicali “dobbiamo aspettarci lo stesso atteggiamento acchiappa-slogan da parte del M5S?”

Parlando, infine, delle proposte per il rilancio dell’economia e del mercato del lavoro, Marattin corrobora la tesi lanciata da Renzi di un grande investimento. Per il responsabile economico di Italia Viva c’è bisogno di “una riforma radicale dell’Irpef per un fisco più leggero e semplice, e un piano per sbloccare investimenti e cantieri”.

Mentre l’asse tra PD, M5S e LeU sembra rinsaldarsi con il passare dei giorni – anche in virtù del possibile nome comune trovato per le regionali in Campania -, Italia Viva si stacca sempre di più dalla maggioranza. Mattarella ha convocato Conte al Quirinale, qualche giorno fa, proprio per far luce sulla tenuta dell’esecutivo. Dalle indiscrezioni trapelate dal Colle, in caso di crisi di governo e fine dell’esperienza del Conte bis, il ritorno alle urne in autunno sarebbe non solo inevitabile ma financo auspicabile.

