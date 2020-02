Condividi su

Governo ultime notizie: scontro aperto su prescrizione, le novità

Dopo le elezioni regionali in Emilia-Romagna e Calabria, il governo è tornato al lavoro su uno degli argomenti più caldi e delicati del momento: il nodo prescrizione. Contenuta nella riforma della Giustizia proposta dal ministro Bonafede – che prevedeva un blocco della prescrizione dopo la condanna in primo grado -, la misura è stata ampiamente criticata da Italia Viva di Matteo Renzi. Proprio l’ex premier ed ex segretario dei democratici ha tirato la corda più di tutti tra i leader della maggioranza, forzando un rafforzamento dell’asse PD-M5S-LeU. Proprio su proposta di un deputato di LeU, Federico Conte, si è giunto a un accordo tra le tre forze politiche di maggioranza che sono, per il momento, in sintonia. Il “lodo Conte bis” doveva essere contenuto nel decreto milleproroghe e si pensava addirittura a porvi la fiducia, per forzare la mano a IV che non ha voluto sedersi al tavolo delle negoziazioni insieme a PD, M5S e LeU.

Governo, ultime notizie: il passo indietro momentaneo di IV non placa le polemiche

Il forcing imposto dai tre partiti ha fatto sì che IV facesse un passo indietro (almeno per alcune ore). Il tentativo di conciliazione di Bonafede e del premier Conte con IV, però, sembra aver “pizzicato” i democratici, i quali assicuravano che Renzi stesse solo bluffando. Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ci è andato giù duro contro il leader che, un tempo, comandava al Nazareno: “Italia Viva oggi è la principale causa di fibrillazione del campo anti-Salvini e fa un favore al leader della Lega. È un fallimento strategico. Salvini, Meloni e Berlusconi ormai stanno zitti, forse perché l’opposizione per loro la sta facendo qualcuno altro e questa situazione sta diventando veramente insostenibile.”

Nonostante Renzi avesse assicurato che il governo non sarebbe caduto sulla prescrizione, la compagine di Italia Viva è pronta a votare un emendamento della Lega che prevede il blocco della riforma della prescrizione fino al 2023. Dalle parti del PD, si può trattare di prove generali per una intesa tra Renzi e Salvini. Per altri, invece, si tratta di una mossa per destabilizzare l’esecutivo e provocare una crisi immediata, per poter tornare al voto prima della riforma elettorale. Una legge elettorale con alta soglia di sbarramento – fissata al 5% – rischierebbe di tagliare completamente fuori dai giochi il partito guidato da Matteo Renzi.

