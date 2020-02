Un calo lento ma costante che dura ormai da tre mesi. La Lega è in sofferenza. E’ questo il dato rilevato dai sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca

Sondaggi elettorali Ixè: Lega giù al 27,5%, cresce FDI

Un calo lento ma costante che dura ormai da tre mesi. È quello che interessa la Lega che nell’ultima settimana ha perso un altro mezzo punto percentuale scivolando al 27,5%. È questo il dato rilevato dai sondaggi elettorali Ixè per Cartabianca. A differenza di Swg, Ixè non vede segnali di guarigione per il Carroccio. Il partito e Salvini sembrano soffrire il protagonismo di Fratelli d’Italia. La forza politica guidata da Giorgia Meloni cresce ininterrottamente da due mesi e ora è sondata al 12,9%. A due punti di distanza si trova il Movimento 5 Stelle che è riuscito ad arrestare la sua corsa verso il baratro fermandosi al 14,9%.

Il Partito Democratico. nonostante le frizioni nel governo, cresce dello 0,4 al 20,5%. I punti di distacco dalla Lega, sette, sono ancora tanti ma l’importante per i vertici del Nazareno era tornare ad un trend con il segno più. Nel centrodestra, Forza Italia ha un rimbalzo positivo e si attesta al 6,9%.

Fonte: Ixè

La ribalta mediatica sul nodo prescrizione non porta voti ad Italia Viva che flette dello 0,2 al 3% e rischia ora di finire sotto la soglia di sbarramento dell’attuale legge elettorale. Sulla prescrizione, la presa di posizione degli italiani nei confronti di Renzi è molto dura. Per il 61%, l’ex premier sta cercando solo visibilità per il suo partito. Il 34% afferma di essere in disaccordo con la posizione di Renzi sulla prescrizione. Solo il 14% si schiera al suo fianco.

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: il governo scricchiola

Lo scontro tra il leader di Iv e il premier Conte ha però come conseguenza quella di minare la stabilità del governo giallo rosso. Il 71% degli italiani considera la coalizione governativa poco o per niente solida. Un sentimento che prevale anche tra gli elettorati dem (43%) e pentastellati (47%).

Fonte: Ixè

Sondaggi elettorali Ixè: nota metodologica

SOGGETTO REALIZZATORE: ISTITUTO IXÈ SRL

SOGGETTO ACQUIRENTE: RAI – CARTABIANCA

METODOLOGIA: INDAGINE QUANTITATIVA CAMPIONARIA

METODO DI RACCOLTA DATI: TELEFONO FISSO (CATI), MOBILE (CAMI) E VIA WEB (CAWI)

UNIVERSO: POPOLAZIONE ITALIANA MAGGIORENNE

CAMPIONE INTERVISTATO: RAPPRESENTATIVO (QUOTE CAMPIONARIE E PONDERAZIONE) IN BASE A:

GENERE, ETÀ, ZONA DI RESIDENZA, AMPIEZZA COMUNE, VOTATO 2018/2019

DIMENSIONE CAMPIONARIA: 1.000 CASI (MARGINE D’ERRORE MASSIMO ±3,10%)

PERIODO DI RILEVAZIONE: DAL 17 AL 18 FEBBRAIO 2020

