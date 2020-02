Condividi su

Ponte Carnevale 2020: scuole chiuse regione per regione, il calendario

Le scuole di alcune regioni italiane si preparano per il ponte vacanziero di Carnevale 2020: visto che non si tratta di una festa nazionale, che di solito è contraddistinta dal colore “rosso” sul calendario, spetta alla autorità locali decidere in merito.

Carnevale 2020: il calendario delle vacanze regione per regione

Come si diceva, è la Giunta di ciascuna regione – prima dell’inizio dell’anno scolastico – a decidere in merito alla concessione di un periodo di vacanza per Carnevale come per qualsiasi altra festa che non sia tale a livello nazionale (in pratica, che non sia un “giorno rosso” sul calendario). L’importante è che venga rispettato il minimo annuale di giorni di lezione effettivi posto a 200. Detto ciò, sono 8 le regioni che prevedono alcuni giorni di chiusura in occasione di Carnevale 2020.

In Abruzzo gli studenti faranno vacanza in occasione del martedì grasso, giorno 25 febbraio; dal 24 al 25 febbraio si farà vacanza in Basilicata e Campania; invece, dal 24 al 26 febbraio è prevista una pausa in Friuli Venezia Giulia, Valle D’Aosta e Veneto. Il periodo di vacanza andrà dal 22 al 26 febbraio in Piemonte e dal 22 al 25 febbraio in Trentino Alto Adige (nella Provincia autonoma di Bolzano, d’altra parte, le scuole resteranno chiuse per ben 9 giorni: dal 22 al 29 febbraio).

Carnevale 2020: prossime vacanze a partire dal 9 aprile

Dopo quelle di Carnevale 2020, almeno nelle regioni che si sono elencate prima, le prossime vacanze scolastiche sono state fissate per Pasqua 2020. Il 26 febbraio, il mercoledì delle ceneri che segue al martedì grasso, d’altronde, comincia anche il periodo della Quaresima, cioè il periodo di 40 giorni di preparazione in vista dell’importante ricorrenza religiosa. Quest’anno Pasqua ricade domenica 12 aprile, tuttavia, tutte le scuole italiane cominceranno le vacanze già giorno 9 aprile, giovedì santo. Dunque, il periodo di sospensione durerà fino a martedì 14 aprile, in pratica, il giorno successivo a Pasquetta.

