Skianto Fantastico Show: ospiti e anticipazioni di stasera 20 febbraio 2020

Divertimento, allegria e grandi emozioni, queste le caratteristiche principali di Skianto Fantastico Show. L’evento, in onda oggi 20 febbraio 2020 dalle 21:40 su Rai 3, approda suo secondo appuntamento con tanti ospiti, sorprese, incredibili performance e divertenti siparietti comici.

Tra poche ore quindi prenderà il via lo spettacolo di Filippo Timi, eclettico attore, regista, attore e drammaturgo italiano noto per aver recitato con grande maestria in spettacoli teatrali e pellicole per il grande e piccolo schermo. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi questa volta lo show!

Chissà cosa succederà stasera a Skianto Fantastico Show, evento ispirato allo spettacolo teatrale del 2014 molto apprezzato dalla critica e dal pubblico. Filippo Timi guiderà i telespettatori in un magico ed esilarante viaggio tra il Festival di Sanremo e i programmi d’intrattenimento degli anni ’80. Quest’ultimi infatti per lungo tempo hanno riunito intere famiglie davanti al piccolo schermo rapite dai colori sgargianti, i balletti e le performance artistiche delle trasmissioni in onda durante il weekend. All’esperienza e i ricordi del presentatore si alterneranno quelli di sua cugina Daniella, chiusa in un universo solo all’apparenza impenetrabile ma che nasconde una fantasia e capacità di immaginazione incredibile. Un percorso quindi fatto di filmati d’archivio e video che stimolano una riflessione sul passato, il presente e ciò che sarà.

Ad arricchire ulteriormente Skianto Fantastico Show ci penseranno gli ospiti della puntata che assieme a Timi ci porteranno alla scoperta dei pensieri e i sentimenti delle Piccole Cose e ad interpretarle saranno alcuni giovani attori, Lucia Mascino e Paolo Calabresi. Come facilmente prevedibile, ampio spazio verrà dedicato alla musica con performance canore di Petra Magoni e duetti tra Filippo e Ornella Vanoni. Infine giungeranno in studio anche Alba Parietti e Iaia Forte. Tutto questo e molto altro dalle 21:40 su Rai 3.

