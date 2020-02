Condividi su

Bundesliga, Hertha Berlino-Colonia: probabili formazioni, pronostico e quote

All’Olympiastadion di Berlino, alle 15:30 di sabato 22 febbraio va in scena Hertha Berlino-Colonia. La partita sarà valida per la 23esima giornata di Bundesliga.

L’Hertha Berlino ora occupa la tredicesima casella in classifica a 26 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Paderborn per 1-2. Per i capitolini due successi, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque uscite di campionato.

Il Colonia al momento occupa la quattordicesima posizione con 23 punti ed è reduce dalla sconfitta in casa contro il Bayern Monaco per 1-4. Tre successi e due ko il loro bottino in queste ultime settimane.

La classifica aggiornata alla giornata 23

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: negli ultimi dieci incontri fra le due compagini, l’Hertha ha fatto registrare 7 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio.

L’Hertha Berlino arriva all’appuntamento con il quarto peggior attacco (27 reti segnate), mentre il Colonia ha la quinta peggior differenza reti (-14).

Le probabili formazioni di Hertha Berlino-Colonia

HERTHA BERLINO (5-3-2): R. Jarstein, M. Mittelstadt, P. Pekarik, Niklas Stark, D. Boyata, Karim Rekik, P. Skjelbred, Arne Maier, S. Ascacibar, K. Piatek, M. Santos Carneiro Da Cunha Allenatore: Alexander Nouri

COLONIA (4-3-3): Timo Horn, Jonas Hector, K. Ehizibue, R. Czichos, S. Bornauw, I. Jakobs, E. Skhiri, F. Kainz, D. Drexler, Mark Uth, Jhon Cordoba Allenatore: Markus Gisdol

Il direttore di gara sarà il signor Daniel Schlager, assistito dai guardalinee Benedikt Kempkes e Markus Schüller. Al VAR saranno presenti Günter Perl e l’assistente Michael Emmer.

Le quote di Hertha Berlino-Colonia

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.34, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 3.08. Il pareggio lo troviamo invece a 3.40.

