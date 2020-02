HBO ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv di genere drammatico dall’ambientazione sci-fi: stiamo parlando di The Nevers

The Nevers: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

HBO ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv di genere drammatico dall’ambientazione sci-fi: stiamo parlando di The Nevers. A occuparsi del progetto è Joss Whedon, noto al pubblico del piccolo schermo principalmente per il suo lavoro in Buffy l’Ammazzavampiri. HBO è riuscito ad accaparrarsi un nome molto ambito, strappandolo dalle grinfie dei suoi rivali; Whedon torna, dopo molto tempo, alla creazione di uno show totalmente “suo”: oltre a ricoprire i ruoli di creatore e sceneggiatore, infatti, vestirà anche i panni di regista, showrunner e produttore.

Per quanto riguarda la data di uscita di The Nevers ancora non ci sono informazioni ufficiali; è probabile, tuttavia, che vedremo il debutto dello show intorno il 2021 (stando alle previsioni di IMDb). Resta da scoprire, inoltre, quale emittente italiana deciderà di acquistare i diritti di distribuzione per importare la serie tv nel nostro Paese (tra le più accreditate sicuramente spicca Sky, dato il sodalizio con HBO).

In attesa di nuove notizie a proposito del futuro dello show, possiamo tuttavia gettare un occhio sulla trama e il cast di The Nevers.

The Nevers: la trama

Per la prima stagione di The Nevers, HBO ha commissionato 10 episodi, dalla durata di circa 50 minuti. Formato standard e vincente di molti show contemporanei. La storia del drama sci-fy ruota intorno un gruppo di donne dell’età Vittoriana che scoprono di avere delle abilità uniche e speciali; il loro obbiettivo sarà quello di compiere una missione in grado di cambiare le carte in tavola dell’intero pianeta.

Questo è tutto ciò che ci è dato sapere sulla trama di The Nevers, ma lo stesso Whedon ha rilasciato una dichiarazione mostrando il suo entusiasmo a proposito del progetto; ecco le sue parole ufficiali:

“Onestamente, non potrei essere più emozionato. The Nevers è forse la storia più ambiziosa che abbia mai creato e per la serie non mi viene in mente una casa migliore di HBO.“

Sicuramente il famoso sceneggiatore ha in serbo delle chicche per il pubblico e la mancata fuga di notizie può essere un’escamotage per ricreare un alone di mistero in grado di attirare gli appassionati del genere.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di The Nevers e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Laura Donnelly veste i panni di Amalia True; Olivia Williams nel ruolo di Lavinia Bidlow; James Norton è Hugo Swan; Tom Riley interpreta Augustus “Augie” Bidlow; Ann Skelly veste i panni di Penance Adair,

