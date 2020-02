Condividi su

Westworld 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il 15 marzo 2020 torna su HBO una serie tv di punta acclamata dal pubblico e dalla critica: stiamo parlando di Westworld. La terza stagione dello show debutterà in contemporanea anche su Sky Atlantic, mentre la versione doppiata in italiano arriverà a distanza di una settimana. La serie tv di successo, nata da un’idea di Jonathan Nolan e Lisa Joy è pronta a regalarci un nuovo ciclo di episodi ricco di emozioni e colpi di scena; prima di scoprire un po’ più nel dettaglio cosa ci proporrà la trama dei nuovi episodi, possiamo goderci il trailer della terza stagione: lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Westworld | Official Season 3 Trailer | HBO

Westworld 3: la trama

Per chi è a passo con i tempi, il finale della seconda stagione ha visto la dipartita di vari personaggi; primo fra tutti il cowboy Teddy che ha deciso di togliersi la vita per accedere al Sublime. Le informazioni su ciò che accadrà nella terza stagione sono molto scarne, ma ciò che sappiamo con certezza è che nei prossimi episodi si apriranno le porte di un nuovo mondo in cui i residenti avranno finalmente il libero arbitrio e dovranno adattarsi alla vita degli essere umani; nel frattempo continuerà la lotta tra Dolores e Bernard.

Il Cast della serie tv

Dati gli avvenimenti della stagione precedente saranno molti gli attori a non fare ritorno all’interno del cast di Westworld 3; tuttavia, in compensazione, ci saranno nuovi volti e nuovi personaggi su cui continuerà a ruotare la storia. Un nome tanto caro agli appassionati del piccolo schermo è nientepopodimeno che Aaron Paul (Jesse Pinkman in Breaking Bad), il quale vestirà i panni di un certo Caleb che entrerà proprio nella vita di Dolores (Evan Rachel Wood). Ad accompagnarli nel cast torneranno: Tessa Thompson nel ruolo di Charlotte Hale; Thandie Newton è Maeve Millay; Jeffrey Wright interpreta Bernard; Luke Hemsworth veste i panni di Stubbs; Ed Harris è l’Uomo in Nero; Jimmi Simpson nel ruolo di William.

