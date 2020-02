Il servizio streaming Hulu ha dato il via alla produzione di una miniserie televisiva ispirata a un romanzo: stiamo parlando di Little Fires Everywhere

Condividi su

Little Fires Everywhere: trama, cast, anticipazioni. Quando esce la serie tv

Il servizio streaming Hulu ha dato il via alla produzione di una nuova miniserie televisiva ispirata a un romanzo: stiamo parlando di Little Fires Everywhere. Lo show si basa appunto sul libro nato dalla penna dell’autrice Celeste Ng dal titolo italianizzato “Tanti Piccoli Fuochi”; ad occuparsi dell’adattamento televisivo è stata Liz Tigelaar. Joel Stillerman, il responsabile dei contenuti originali Hulu, ha voluto esprimere il suo entusiasmo a proposito del soggetto; ecco le sue parole ufficiali:

“Celeste ha costruito una storia bellissima ed avvincente che ha parlato a tutti noi e quando abbiamo sentito la visione che Reese, Kerry e Liz avevano per la serie TV, abbiamo capito subito che dovevamo portarla su Hulu. Siamo onorati di portare sullo schermo questa storia intensa con Hello Sunshine. Questo è esattamente il genere di contenuti culturalmente rilevanti che rappresentano il marchio Hulu Originals“

La miniserie si comporrà di 8 episodi in totale, presumibilmente dalla durata di un’ora ciascuno; le prime tre puntate debutteranno su Hulu il 18 marzo 2020, mentre per quanto concerne la data di uscita in Italia bisognerà attendere che un’emittente televisiva o piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione per importarla nel nostro Paese.

In attesa di scoprire il futuro di Little Fires Everywhere, possiamo goderci il trailer della miniserie; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Little Fires Everywhere - Trailer (Official) • A Hulu Original

Watch this video on YouTube

Little Fires Everywhere: la trama

La trama della miniserie Hulu ruota intorno la storia della famiglia Richardson la cui vita apparentemente perfetta verrà sconvolta quando il loro destino si intreccerà con quella di una madre, Mia. Segreti, intrighi e verità sepolte saranno i perni centrali della storia, arrivando a toccare temi quali il concetto di identità, il peso di essere madri, l’ossessione nel seguire le regole e il ruolo dell’arte all’interno di un percorso evolutivo.

Westworld 3: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

Il cast della serie tv

Il cast di Little Fires Everywhere è estremamente variegato, giacché la miniserie non si concentrerà su un’unica linea temporale, ma esplorerà anche il passato dei protagonisti dello show. In ogni caso, gli interpreti principali sono i seguenti: Reese Witherspoon veste i panni di Elena Richardson; Kerry Washington nel ruolo di Mia Warren; Rosemarie DeWitt è Linda McCullough; Joshua Jackson interpreta Bill Richardson; Jade Pettyjohn veste i panni di Lexie Richardson; Jordan Elsass nel ruolo di Trip Richardson; Gavin Lewis interpreta Moody Richardson; Megan Stott è Izzy Richardson; Lexi Underwood veste i panni di Pearl Warren.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]