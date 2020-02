Condividi su

Corona ultime notizie: Lazio, Liguria e Campania. I casi

Corona ultime notizie: l’Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi, infatti, sono 219 i casi accertati nel nostro paese, di più se ne registrano soltanto in Cina, dove il bilancio ha ormai superato quota 77mila, e Corea del Sud (oltre 760). Sono cinque le persone morte per aver contratto il virus (Aggiornamento ore 15: il bilancio dei morti sale a 6, la sesta vittima era una donna malata di cancro ricoverata a Brescia il cui quadro clinico è stato definito complesso anche prima di contrarre il Covid; Aggiornamento ore 15.45: ci sarebbe una settima vittima, per quello che è dato sapere al momento è un anziano).

Corona ultime notizie: uno sguardo alle cifre

Come si diceva sono ormai 219 i casi di contagio da coronavirus in Italia: nella conta – come ha spiegato il Commissario per l’emergenza Angelo Borrelli – sono incluse le cinque vittime ma anche il ricercatore che, ricoverato dopo il rientro da Wuhan, è ormai da considerarsi guarito. Nello specifico, si segnalano 167 contagi in Lombardia, comprese nella cifra anche i 4 deceduti, 27 in Veneto (anche qui è compreso l’uomo morto nel padovano) – Aggiornamento ore 15.45: i contagi accertati in Veneto sono diventati 32 – , 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio (la coppia cinese ricoverata allo Spallanzani più il ricercatore che è stato recentemente dimesso). Infine, resta da precisare che dei 213 pazienti risultati positivi 99 sono ricoverati, 23 sono in terapia intensiva e 91 permangono in uno stato di isolamento domiciliare. (Aggiornamento 15.45: i test svolti in Liguria e Campania hanno riguardato solo persone provenienti dal lodigiano e finora non dato esito positivo)

Corona ultime notizie: numero verde da chiamare solo se necessario

Niente panico: le regole da seguire

Evitare il panico in questo momento è fondamentale, dunque, è opportuno ricordare che si può essere contagiati dal Covid-19 soltanto se si entra in stretto con una persona che lo ha contratto: ora, la via primaria del contagio sono le “goccioline” del respiro, quelle con cui si entra in contatto tramite tosse e starnuti per esempio. Evitare di stare troppo vicino a persone che tossiscono, starnutiscono o hanno la febbre, in generale, dovrebbe essere bastevole a correre pochi rischi se non ad azzerarli (l’Oms ritiene “poco frequente” il contagio da persone che non mostrino già i sintomi). Inoltre, è bene ricordare anche che allo stato dei fatti il Covid-19 raramente si rivela fatale in soggetti in salute e non immunodepressi. Insomma, tenersi informati, lavarsi le mani frequentemente e, soprattutto, mantenere la calma, non serve altro allo stato dei fatti.

