The Lincoln Lawyer: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce

La rete televisiva americana CBS ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv di genere legal drama: stiamo parlando di The Lincoln Lawyer

La rete televisiva americana CBS ha dato il via alla produzione di una nuova serie tv di genere legal drama: stiamo parlando di The Lincoln Lawyer. La prima stagione conta, rispetto al solito format contemporaneo, ben 13 episodi e sembra che lo show debutterà in data ancora da destinarsi tra il 2020 e il 2021. Alcune certezze riguardo all’esordio di The Lincoln Lawyer potranno prendere forma durante gli Upfronts di Maggio. La serie tv prende ispirazione dal romanzo omonimo nato dalla penna di Michael Connelly. Già nel 2011 la storia ha ottenuto un adattamento cinematografico con protagonista Matthew McConaughey; a distanza di quasi 10 anni, David E. Kelley si occuperà del medesimo progetto, ma, questa volta, nell’ambito del piccolo schermo con una serie tv che vuole diventare uno degli show di punta del network. Se è difficile avere ipotesi precise su quando The Lincoln Lawyer debutterà sul suolo americano, è praticamente impossibile avere un’idea su quando lo show raggiungerà il nostro Paese: bisognerà attendere che un’emittente televisiva o piattaforma streaming decida di acquistarne i diritti di distribuzione per importarlo in Italia.

In attesa di scoprire il futuro della serie tv possiamo dare un’occhiata a cosa ci aspetta per quanto concerne la trama e il cast.

The Lincoln Lawyer: la trama

La trama dello show ruota intorno la figura di un avvocato decisamente fuori dagli schemi: Mickey Haller, il quale gestisce il proprio studio all’interno della sua auto, accettando casi sia di piccola che di grande importanza in giro per Los Angeles.

Il cast della serie tv

Dal momento che The Lincoln Lawyer è da poco entrato in produzione non sono stati ancora resi noti i nomi di tutti gli attori che andranno a comporre il cast dello show. Tra quelli dichiarati ci sono: Kiele Sanchez, la quale veste i panni di Lorna, seconda ex moglie e confidente di Mickey Haller (quest’ultimo ancora senza interprete); Angus Sampson, il quale interpreta Cisco, un ex membro di una band di motociclisti che ha deciso di diventare il braccio destro di Michey, talvolta aiutandolo nelle investigazioni, talvolta fungendo da guardia del corpo.

