Le Iene Show: ospiti, servizi e anticipazioni di stasera 25 febbraio 2020

Oggi, 25 febbraio 2020, alle 21:20 su Italia 1 andrà in onda Le Iene Show. L’irriverente trasmissione televisiva, spesso oggetto sia di critica che di grandi elogi per i temi affrontati, approda ad un nuovo ed interessante appuntamento nel segno della attualità e cronaca.

Al timone del programma satirico ci sarà la coppia di presentatori formata da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino che, come di consueto, potranno contare sugli spassosi commenti della Gialappa’s Band. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Le Iene Show!

Dopo gli ultimi avvenimenti in Italia, non poteva che essere il Coronavirus il protagonista della nuova puntata del programma. Saranno ben tre i servizi dedicati all’emergenza globale che sta tenendo col fiato sospeso milioni di persone generando panico e stati d’ansia ovunque. La trasmissione, in onda senza il pubblico in studio, mostrerà com’è ripresa la vita di alcuni nostri connazionali rientrati da Wuhan e solo recentemente usciti dalla quarantena presso l’ospedale della Cecchignola di Roma. Ismaele La Vardera racconterà invece la storia di una donna originaria di Catania tornata dalla Cina con un volo atterrato in una città in cui era permesso lo scalo. Le Iene Show analizzerà poi come i maggiori canali di informazione stranieri stanno illustrando ciò che sta avvenendo nel nostro Paese.

Ampio spazio verrà poi dedicato al caso del soldato che, dopo essersi sentito male, è stato sottoposto al test Covid-19 ed è risultato positivo. Il militare, operazione strade sicure a Milano, in questo periodo ha svolto il lavoro in ufficio. L’esercito stesso ha dato la notizia del contagio è assicurato di aver auto operato tutte le misure necessarie per tutelare il personale. Il programma poi concluderà la puntata con Angelo Duro- perché mi stai guardando?, spettacolo che ha ottenuto un grande successo. Tutto questo e molto altro a Le Iene Show dalle 21.20 su Italia 1.

