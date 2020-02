Condividi su

Il Cacciatore 2: trama stasera e anticipazioni terza puntata 3 marzo

Oggi, 26 febbraio 2020, alle 21:20 sul secondo canale della rete ammiraglia andrà in onda Il cacciatore 2. La serie televisiva, diretta da Davide Marengo e liberamente ispirata alla storia del magistrato Alfonso Sabella, approda ad una nuova e appassionante puntata dopo l’esordio della settimana scorsa.

Tornano quindi le indagini di Saverio Barone, coraggioso e instancabile Pubblico Ministero impegnato nella strenua lotta contro i mafiosi di Cosa Nostra. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Il cacciatore 2!

Il Cacciatore 2: trama stasera 26 febbraio 2020

Il secondo appuntamento con Il Cacciatore 2 si aprirà con l’episodio intitolato Venti febbraio. Dopo tanti sforzi finalmente Barone sembra essere vicino alla cattura dello spietato Giovanni Brusca. Saverio infatti concentra tutte le sue energie su Giuseppe Monticciolo, soprannominato il Tedesco, mafioso che ha costruito la prigione di Giambascio e ovviamente a conoscenza di informazioni preziose sul feroce boss.

Il giovane PM non è però l’unico sulle tracce del sanguinario criminale: Anche Bernardo Provenzano e Pietro Aglieri uniscono le proprie forze per contattare Brusca e costringerlo a mettere fine alla sua strategia di violenza. Giovanni quindi è oramai completamente solo non potendo contare neppure sul fratello Enzo che nel frattempo sta frequentando Maria, ragazza all’oscuro dell’identità dell’uomo.

Trama stasera e anticipazioni terza puntata 3 marzo 2020

La nuova puntata de Il Cacciatore 2 si concluderà con Terra bruciata. Barone continua senza sosta la ricerca di Brusca e, impaziente di raggiungere il suo obiettivo, arresta centinaia di criminali oggetto di indagini da diversi anni. Successivamente Saverio lo sfida apertamente e decide di utilizzare i mezzi di informazione per amplificare l’effetto di tale gesto. Così facendo però il PM mette in pericolo non soltanto la sua incolumità ma anche quella delle persone a lui care, di suoi collaboratori e della scorta. Non tarda poi ad arrivare la risposta di Giovanni che si traduce in una nuova violenza. Il feroce boss inoltre si prepara all’incontro con Provenzano e Aglieri con la speranza che lo aiutino ad uscire da questa difficile situazione ma i mafiosi hanno ben altro in mente.

Mercoledì 4 marzo 2020 alle 21:20 su Rai 2 verrà trasmessa la terza e penultima puntata de Il Cacciatore 2. Si avvicina quindi il momento della resa dei conti per il protagonista della fiction disposto a qualsiasi sacrificio pur di incastrare i vertici al potere di Cosa nostra. Mosso da grandi ideali, Barone non dimentica la sua famiglia e prova con tutte le forze a non trascurare la vita privata.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]