Sondaggi elettorali Piepoli: taglio parlamentari, 81% italiani per il sì

Prosegue il calo del Movimento 5 Stelle nelle intenzioni di voto registrate dai sondaggi elettorali Piepoli per Povera Patria. I pentastellati, rispetto alla precedente rilevazione, perdono mezzo punto attestandosi al 15%. Il Partito Democratico, invece, guadagna mezzo punto passando dal 20 al 20,5%. Stabile al 2% LeU mentre Italia Viva cresce dello 0,5 al 5%. In questo caso, Piepoli valuta il partito renziano un punto sopra la media nazionale.

Nel centrodestra, la polemica sul coronavirus non porta voti in casa Lega che rimane inchiodata al 30,5%. Chi non cessa di crescere è Fratelli d’Italia (+0,5%) ora al 10,5%. Anche qui, Piepoli si discosta dalle rilevazioni effettuate dagli altri istituti che danno il partito di Giorgia Meloni sopra il 12%. Forza Italia rimane ferma al 6,5%.

I sondaggi elettorali Piepoli non rilevano alcun movimento degno di nota tra i piccoli partiti: Azione (1%), Più Europa (2,5%) e Verdi (1,5%). Tutti gli altri partiti sono dati al 5%. La quota di indecisi cresce di 5 punti al 40%.

Piepoli ha dedicato un cartello al referendum sul taglio dei parlamentari che si terrà il prossimo 29 marzo. L’esito appare scontato. L’81% degli intervistati, infatti, afferma che voterà sì al taglio dei parlamentari. Contrario solo il 9%.

La distanza tra cittadini e Parlamento si denota da un altro risultato evidenziato dai sondaggi elettorali Piepoli: per il 53% degli italiani la classe politica della Prima Repubblica era meglio di quella attuale.

Fonte: Piepoli

Sondaggi elettorali Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 20 al 22 febbraio. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 253 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 250 totale complete: 503 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 3.780 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 4.283. margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 503 ± 4.3%. Metodo raccolta delle informazioni: metodologia mista C.A.T.I./C.A.W.I.

