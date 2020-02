A sostenerlo sono i sondaggi politici dell’Istituto Piepoli in un’indagine condotta per Open, il quotidiano online di Enrico Mentana

Condividi su

Sondaggi politici Piepoli: Franceschini il ministro più apprezzato

È Dario Franceschini il ministro del governo Conte bis più apprezzato dagli italiani. A sostenerlo sono i sondaggi politici dell’Istituto Piepoli in un’indagine condotta per Open, il quotidiano online di Enrico Mentana. Il responsabile dei beni e delle attività culturali e del turismo raccoglie il 41% di fiducia e stacca tutti gli altri colleghi dell’esecutivo. Rispetto alla precedente rilevazione di dicembre, Franceschini ha guadagnato 3 punti percentuali, consolidando il primato in classifica. “Franceschini ha l’immagine dello specialista, ossia del profilo adatto a fare il ministro dei Beni culturali e del Turismo perché l’ha già fatto” spiega Livio Gigliuto, vicepresidente dell’Istituto Piepoli e direttore dell’Osservatorio Nazionale sulla Comunicazione Digitale.

Secondo con il 34% (+4% rispetto a dicembre) c’è Roberto Gualtieri, ministro dell’Economia in quota Pd. Due sono i fattori che hanno spinto Gualtieri così in alto: il “fattore ministero” e la “moderatezza e la competenza” espresse dal personaggio. Terzo posto per Luciana Lamorgese, ministro dell’Interno, con il 32%. “Sulla ministra Lamorgese – afferma Gigliuto – incidono una serie di fattori, come il fatto che viviamo in un Paese che viene percepito come sicuro. A ciò si aggiunge il fatto che probabilmente Lamorgese in questo momento rappresenta la figura giusta, per questa fase, nella posizione che occupa”.

Sondaggi politici Piepoli: fuori dal podio i ministri Cinque Stelle

Fuori dal podio, ci sono Roberto Speranza, esponente di LeU e ministro della Salute (30%) e Sergio Costa, ministro dell’Ambiente in quota M5S (29%). Il primo viene premiato per come sta gestendo il caso coronavirus, il secondo raccoglie molta fiducia perché non viene percepito come un protagonista della tensione politica, a differenza del collega della Giustizia, Alfonso Bonafede, in calo di punto al 30%.

Fonte: Piepoli

Sondaggi politici Piepoli: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: 11 febbraio. Campione casuale rappresentativo della popolazione italiana maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, Grandi Ripartizioni Geografiche e Ampiezza Centri proporzionalmente all’universo della popolazione italiana. Interviste complete metodologia C.A.T.I.: 350 interviste complete metodologia C.A.W.I.: 155 totale complete: 505 non rispondenti/rifiuti/fuori quota (C.A.T.I.): 6.983 totale contatti (C.A.T.I./C.A.W.I.): 7.488. Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 505 ± 4.3%.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]