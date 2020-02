Condividi su

Clive Cussler è morto: biografia, carriera e chi era lo scrittore

È morto lo scorso lunedì 24 febbraio 2020 lo scrittore di romanzi d’avventura Clive Cussler, per cause che restano ignote. A dare l’annuncio della scomparsa del celebre scrittore di 88 anni la moglie, che sull’account Twitter del marito ha scritto quanto segue: “È con il cuore pesante che condivido la triste notizia che mio marito Clive è morto lunedì. È stato un privilegio condividere la sua vita. Voglio ringraziare i suoi fan e amici per tutto il supporto. Era l’uomo più gentile che abbia mai incontrato. Sono sicura che le sue avventure continueranno”.

Clive Cussler è morto: ecco chi era lo scrittore

Clive Cussler nasce ad Aurora, in Illinois, il 15 luglio del 1931. Di origine tedesca da parte di padre, si trasferisce in California quando era bambino: si arruola in aviazione e partecipa alla Guerra di Corea, arrivando al grado di sergente. Quindi lavora nel settore aeronautico al servizio del MATS, ovvero del Military Air Transport Service.

Dopo il servizio militare Cussler lavora in pubblicità diventando il direttore creativo di un’agenzia pubblicitaria e ricevendo diversi premi, anche a Cannes. Appassionato di auto e aerei d’epoca, inizia a scrivere romanzi nel 1965, ma è nel 1973 che la sua carriera segna un punto di svolta, con la pubblicazione di Enigma, primo testo che vede come protagonista uno dei suoi più famosi personaggi, Dirk Pitt. Secondo però in ordine cronologico, visto che il primo in assoluto, Vortice, è pubblicato nel 1982. I suoi primi romanzi vengono però snobbati da pubblico e critica: le cose cambiano nel 1976, con la pubblicazione di Recuperate il Titanic.

Autore di numerosi romanzi, avventuriero nella vita e nella carriera di scrittore, affezionato ai suoi personaggi così come alle sue storie, che seguono quasi tutte la stessa struttura narrativa, e che affascinano per il sapiente trattamento dei generi, Cussler ha venduto milioni di copie dei suoi libri in tutto il mondo. Tra le sue passioni, riversate anche nei suoi romanzi e nelle caratteristiche del suo alter ego Dirk Pitt, si annovera certamente quella per la storia marittima. Infatti nel 1978 fonda la National Underwater & Marine Agency, un’organizzazione no profit specializzata nella localizzazione e nel recupero dei relitti sommersi di rilevanza storica.

È del 1955 il suo matrimonio con Barbara Knight e dalla loro unione sono nati tre figli: Teri, Dana e Dirk. Quest’ultimo collaborerà con il padre alla stesura di alcuni romanzi. Dopo la morte di Barbara, avvenuta nel 2003, si risposerà con Janet Horvath.

