Coronavirus: prima bambina contagiata, ecco dove e perché

A Castiglione D’Adda, secondo focolaio del contagio dopo Codogno, è stato accertato il primo caso di coronavirus che non riguarda una persona adulta. Ad essere risultata positiva al tampone è stata infatti una bambina di quattro anni, che ha una lieve forma di influenza. La piccola sta bene e si trova a casa sua, in isolamento. Il contagio potrebbe essere avvenuto all’interno dell’ospedale di Codogno, ma la notizia non è ancora stata confermata da Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia.

Coronavirus, prima bambina contagiata

La bambina di Castiglione D’Adda è quindi in condizioni di salute discrete. In Italia il numero delle vittime del Covid-19 è salito ad 11 persone, 9 delle quali in Lombardia. Martedì 25 febbraio sono morte quattro persone, di cui due a San Fiorano, nel Lodigiano. Le due vittime certe del coronavirus sono un 91enne, deceduto domenica 23 Febbraio all’ospedale di Codogno, in cui si trovava già da diverso tempo per le sue condizioni decisamente precarie, e una 83enne di Codogno, scomparsa martedì. La signora era ricoverata da tempo per problemi ai polmoni.

Coronavirus, la situazione in Italia

530 sono le persone contagiate nel territorio italiano. 19 nuovi casi sono stati registrati in Liguria, mentre un corista del Teatro della Scala che era risultato positivo al tampone non presenta più sintomi ed è stato dichiarato guarito. All’ospedale San Paolo di Milano e in quello di Cremona sono invece i posti letto a mancare: l’emergenza riguarda infatti la sistemazione dei ricoverati, dato che all’interno delle due strutture c’è poco spazio. In Toscana sono sei i casi di coronavirus registrati. Ma vediamo qual è la situazione nel resto del mondo.

Gli aggiornamenti dagli altri Paesi

Un cronista sportivo spagnolo, che sarebbe stato contagiato a Milano, è ricoverato all’ospedale di Valencia e si trova in buone condizioni. Macron si è rifiutato di chiudere le frontiere all’Italia, e in Cina, anche se rimane costante il numero di contagi, sono sempre meno le vittime.

