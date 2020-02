Condividi su

Olimpiadi Tokyo 2020 a rischio rinvio per Coronavirus, la situazione

Olimpiadi Tokyo 2020 a rischio rinvio per colpa della diffusione del Coronavirus? A meno di 150 giorni dai giochi olimpici, le autorità giapponesi – con il premier Abe in testa – cominciano a paventare l’ipotesi anche se la macchina organizzativa ancora non si è fermata.

Olimpiadi Tokyo: pressione internazionale dopo Diamond Princess

Nonostante gli inviti alla serenità e le rassicurazioni ad ampio raggio, dal Giappone non solo si comincia a valutare il rinvio ma anche, addirittura, l’annullamento delle Olimpiadi che si dovrebbero tenere a Tokyo dal 24 luglio al 9 agosto di quest’anno. Molto probabilmente anche per contenere la pressione che gli proviene dalla comunità internazionale, aumentata negli ultimi tempi per via dei dubbi sorti a proposito della gestione della situazione a bordo della nave da crociera Diamond Princess, il premier nipponico Shinzo Abe nelle ultime ore ha, per la prima volta, agitato lo spauracchio riguardante il prossimo importante appuntamento sportivo.

Olimpiadi Tokyo: CIO pronto ad ogni evenienza

Nello specifico, Abe ha chiesto al comitato organizzativo dei Giochi Olimpici giapponesi di spostare in avanti di due settimane gli eventi che prevedono l’assembramento di persone. Forse, più che altro, un atto in qualche modo “dovuto”, come si diceva, per allontanare le critiche, dato che il suo Ministro dello Sport ha poi sottolineato come l’organizzazione dell’evento stia proseguendo in un clima di massima tranquillità.

Tuttavia, anche se a quanto pare l’organizzazione procede, il Comitato olimpico internazionale comincia a prepararsi per ogni evenienza. Il CIO predica calma, certo, d’altronde ci sono ancora tre mesi per decidere. Detto ciò, se in vista dell’inizio dei Giochi l’emergenza non fosse passata – una possibile deadline per la scelta definitiva potrebbe essere posta tra un paio di mesi – difficilmente si percorreranno strade alternative alla cancellazione di Tokyo 2020. Insomma, se la situazione non tornerà sotto controllo al massimo entro fine maggio sarà arrivederci a Parigi 2024.

