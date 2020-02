Condividi su

Corona ultime notizie: aggiornamento morti e contagiati Italia. La situazione

Corona ultime notizie: dopo l’allarmismo diffuso da media e politica, arriva il dietrofront comunicativo e dalla giornata di ieri si torna a respirare aria normale in Italia. Il bilancino delle vittime non è più visibile sulla home e si inizia anche la conta dei guariti, mentre si tenta di far tornare le città “chiuse” alla normalità. Dopo l’allerta, infatti, arrivano anche buone notizie, come la guarigione di tutti i pazienti ricoverati allo Spallanzani. Purtroppo aumentano anche i contagiati e le vittime, ma queste ultime sono sempre da ricondurre a persone anziane e con patologie già pregresse.

Possiamo rivedere i grafici sulla libertà di stampa in Italia

Corona ultime notizie: vittime e contagiati

Al momento si registrano circa 650 casi in Italia, per un totale di 17 vittime e 45 persone guarite. Tra i contagiati, 248 sono ricoverati con sintomi, 56 persone sono in terapia intensiva e 284 persone sono in isolamento domiciliare. Le ultime vittime sono due pazienti lombardi rispettivamente di 88 e 82 anni, aventi già un quadro clinico complesso.

La Regione più colpita resta la Lombardia, con 403 contagiati e 14 morti. Il Veneto conta 111 contagiati e 2 morti, mentre in Emilia Romagna ci sono stati 97 casi e 1 morto. Infine ci sono stati 19 casi in Liguria, 4 in Sicilia (qui si contano anche 2 guariti), 3 nel Lazio (anche qui tutti guariti); 2 in Campania, Marche, Toscana e Piemonte, 1 in Trentino Alto Adige, Abruzzo e Puglia.

C’è stato poi un tentativo di chiarimento sulla valutazione dei casi positivi. Walter Ricciardi (Oms) ha infatti invitato le amministrazioni locali a considerare positivi solo i casi confermati dall’Iss. Quelli segnalati dalle regioni vanno infatti inizialmente considerati come casi sospetti e devono attendere la conferma dell’Iss, ciò al fine di evitare di seminare il panico tra la popolazione.

Nuovi contagi e focolai connessi: parla Speranza

Corona ultime notizie: i casi in Cina, Corea del Sud e Francia

Intanto in Cina si sono registrati 44 nuove morti e 327 casi in più di contagio: si tratta del dato più basso registrato da più di un mese. Il numero totale delle vittime è salito a 2.788, stando a quanto riportato dalla Commissione sanitaria nazionale. Aumentano i casi in Corea del Sud (+256), per un totale di 2.022 casi, come riportato dal Korea Centers for Disease Control and Prevention. Intanto si segnalano diversi casi in Francia (38 casi confermati), dove si teme la replica di un caso italiano.

