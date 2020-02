Questa la domanda fatta da Eumetra agli italiani nei sondaggi politici per Quarta Repubblica andati in onda il 24 febbraio

Sondaggi politici Eumetra: Salvini ha speculato sul coronavirus?

Da quando in Italia è scoppiata l’emergenza coronavirus, Matteo Salvini ha aumentato gli attacchi nei confronti del governo. Una campagna martellante che ha avuto solo una pausa, di breve durata, culminata con la telefonata tra il leader leghista e il premier Conte nella quale Salvini ha illustrato le proposte della Lega per far fronte alle ricadute economiche dell’epidemia. Poi il refrain è ricominciato con il segretario del Carroccio a chiedere un governo di unità nazionale per affrontare l’emergenza e poi tornare subito al voto. “A veder affondare l’Italia non ci sto, è un danno di almeno 10 miliardi – ha detto Salvini – Prima si vota meglio è. Siamo in grado di votare da qui a 8 mesi? Probabile. Conte non può accompagnare il Paese, se arriva qualcun altro che decide 3 cose da fare in questi 8 mesi c’è il sostegno della Lega. Occorre qualcuno di più credibile, che accompagni il Paese in questi mesi verso il voto”. La proposta è stata però rimandata al mittente dal governo giallo rosso che accusa Salvini di voler speculare sull’emergenza.

Sondaggi politici Eumetra: coronavirus e Salvini, l’opinione degli italiani

Sulla questione è intervenuto anche l’istituto demoscopico Eumetra. Nei sondaggi politici per Quarta Repubblica andati in onda il 24 febbraio, ha chiesto agli italiani se Salvini abbia speculato oppure no sul coronavirus come affermano i vertici di Pd, M5S e LeU. In questo caso il campione si divide quasi equamente tra chi risponde sì (45%) e chi invece considera le uscite del leader leghista semplici considerazioni politiche (44%).

Sondaggi politici Eumetra: nota metodologica

Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio: dal 23 al 24 febbraio. Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per genere, età, area geografica e ampiezza del comune di residenza – margine di errore complessivamente non superiore a +/- 3,5%. Campione di 834 casi. Metodo raccolta delle informazioni: Interviste CAWI (Computer-Assisted Web Interview).

